Gehrden

Die Kommunalpolitiker sind sich einig, die Pläne sind konkret und ausgereift: Die Stadt Gehrden will die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) so schnell wie möglich abschaffen. Um die fehlenden Einnahmen auszugleichen, soll ein neues Finanzmodell eingeführt werden – mit einer eigenen Straßenausbaugesellschaft. Noch bevor es so weit ist und die Pläne von der Kommunalaufsicht auch wirklich genehmigt werden, sollen Anlieger aber schon ab sofort von einer angepassten Strabs profitieren. Das hat der städtische Fachbereichsleiter Finanzen, Nurettin Demirel, am Donnerstagabend in einer zweieinhalbstündigen Hybridsitzung im Bürgersaal des Rathauses angekündigt. Demnach will der Rat der Stadt schon Mitte April eine Satzung mit erheblichen Vergünstigungen beschließen. Nach Angaben eines Fachanwaltes ist die neue Strabs ein notwendiger Zwischenschritt. Sie soll auch schon für zwei bereits beendete Baumaßnahmen als Abrechnungsgrundlage gelten.

Mehr als 100 Zuschauer verfolgen Veranstaltung im Internet

Das Interesse an der Informationsveranstaltung war enorm: Die im Internet live übertragene Sitzung wurde zeitweise von mehr als 100 Nutzern verfolgt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine nahezu akademische Präsentation des Kämmerers Demirel. „Die Abschaffung der Strabs ist wegen unseres defizitären Haushaltes nicht ganz einfach, aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie die Stadt trotzdem die Rahmenbedingungen schaffen kann“, sagte Demirel am Ende seiner Ausführungen.

Zuvor hatte er mit mehreren Schaubildern unter anderem die Haushalts- und Finanzsystematik der Kommune sowie mögliche Veränderungspläne dargestellt. Demnach soll es möglich sein, unter anderem mit der Gründung einer Gesellschaft, städtische Aufgaben auszulagern und die wegfallenden Einnahmen der Strabs haushaltstechnisch zu kompensieren.

Einen genauen Zeitplan für die Gründung und eine mögliche Genehmigung legte Demirel auf Nachfrage zwar nicht vor. Er zeigte sich aber entschlossen: „Nach dem Ratsbeschluss zur neuen Satzung im April und einigen Beratungen mit Experten soll es losgehen.“ Eine weitere gute Nachricht: Alle Fraktionen lehnen eine Erhöhung der Grundsteuer als Kompensationslösung für fehlende Strabs-Einnahmen ab, das neue Gesellschaftsmodell macht dies offenbar auch überflüssig.

Anlieger der Hindenburgallee können mit Erstattungen rechnen

Noch bevor Demirel seine Pläne für die Strabs-Abschaffung detailliert vorgestellt hatte, sorgte er in seinem Vortrag für eine Überraschung: Demnach soll die zunächst nur angepasste Strabs nicht nur bei allen künftigen Bauprojekten als Berechnungsgrundlage für die Beiträge der Anlieger gelten. Vorbehaltlich des endgültigen Ratsbeschlusses wird die neue Satzung auch bei der bevorstehenden Sanierung der Straße Am Dorfbrunnen in Everloh sowie für die Abrechnung der geplanten Fußwegerneuerung an der Ortsdurchfahrt in Ditterke angewandt. Anlieger der bereits sanierten Hindenburgallee können als Beteiligte einer noch nicht abgerechneten Maßnahme ebenfalls mit einer Anpassung ihrer Vorleistungen oder Erstattungen rechnen. Das gab es für die Internetzuschauer auf einer Folie Schwarz auf Weiß.

Demirels Ausführungen zufolge sollen in der neuen Strabs nach einer Gesetzesänderung künftig die umlagefähigen Kosten zunächst um einen 20-prozentigen Vorabzug reduziert werden. Für Eckgrundstücke werden künftig nur noch zwei Drittel der bisherigen Beiträge fällig. Außerdem ist eine Ratenzahlung möglich. Für Anliegerstraßen sinkt die Kostenbeteiligung der Grundstücksbesitzer von 75 auf 65 Prozent, bei Straßen mit innerörtlichem Verkehr von 50 auf 40 Prozent.

Für die Anlieger der Hindenburgallee bedeutet das konkret: Sie müssen insgesamt rund 182.000 Euro bezahlen, anstatt der rund 285.000 Euro nach der bisherigen Satzung. Für die Anlieger der Straße Am Dorfbrunnen in Everloh sinkt der Kostenanteil für die Sanierung von insgesamt rund 108.000 auf etwa 75.000 Euro.

Verwaltung und Fraktionen beantworten rund 50 Fragen

Wie ernst die Stadt die Sorgen und Proteste der Anlieger nimmt, wurde im zweiten Teil der online gestreamten Veranstaltung deutlich. Um trotz der Corona-Beschränkungen die Öffentlichkeit zu beteiligen, wurden insgesamt rund 50 vorab per E-Mail eingereichte Einzelfragen aus der Bevölkerung beantwortet. Dabei gab es aber für die Anlieger der bereits 2018 sanierten Moltkestraße auch eine schlechte Nachricht: Ihre Maßnahme ist laut Stadtverwaltung bereits abgerechnet und kann nicht mehr für die neue Strabs berücksichtigt werden.

Weil zum Zeitpunkt der endgültigen Abrechnung die jeweils aktuelle Strabs gültig ist, können die Anlieger der Ortsdurchfahrt in Ditterke dagegen noch hoffen. Laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg sollen sie ihre Abrechnungsbescheide nach der Gehwegsanierung vermutlich erst Mitte des nächsten Jahres bekommen. Es ist offenbar nicht völlig ausgeschlossen, dass die Stadt die Strabs bis dahin komplett abgeschafft hat.

Von Ingo Rodriguez