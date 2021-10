Gehrden

Für Liebhaber zünftiger Kneipenabende mit stimmungsvoller Livemusik klingt das Angebot verlockend: in einem urigen Lokal bei freiem Eintritt die Generalprobe für ein bereits ausverkauftes Konzert erleben. Genau das ist am Freitag, 15. Oktober, im Gehrdener Hischen Hus möglich. Kneipensongs aus aller Welt stehen auf dem Programm, wenn im Traditionslokal an der Neuen Straße das Duo Strangemates mit seinem vielversprechenden Programm „Liebe und Schnaps“ auftritt.

Für die Musiker Cyril Krueger und Steven Screamz aus der Wennigser Mark ist der Auftritt ein besonderer Service für die Fans. Krueger – der Frontmann der Band The Jetlags – und sein in Irland geborener Partner wollten ursprünglich nur am 27. November im Hischen Hus auftreten. „Weil das Konzert ausverkauft ist, haben wir uns wegen der großen Nachfrage dazu entschlossen, ohne Gage vorab schon einmal aufzutreten und anschließend mit einem Hut ein paar Münzen einzusammeln“, sagt Krueger. Die Aktion sei quasi eine Art Generalprobe für die „Irish Night in a German Pub“ im November. Was die „irische Nacht in einer deutschen Kneipe“ musikalisch zu bedeuten hat, können Besucher vom Hischen Hus nun also vorab kostenlos erleben.

Neues Duo tritt erst seit Mai gemeinsam auf

Der Jetlags-Sänger Kruger tritt mit seinem neuen Partner Screamz erst seit Mai gemeinsam als das Duo Strangemates auf. „Unser erstes Konzert war wegen der Pandemie im Mai ein Onlineauftritt, den aber mehr als 2000 Zuschauer verfolgt haben“, erzählt Krueger. Ende August spielten die beiden Vollblutmusiker dann schon vor großem Publikum auf der Gilde Parkbühne in Hannover. Gegründet hatte sich das Duo, weil Krueger den gebürtigen Iren vor zwei Jahren zufällig auf dem Lister-Meilen-Fest in Hannover als Musiker erlebt hatte. „Er ist so ein starker Sänger, deshalb wollte ich unbedingt mit ihm zusammen etwas auf die Beine stellen“, sagt Krueger.

Lesen Sie auch 300 Besucher feiern mit den Jetlags das Hischen Hus

„Wir lassen so viele Leute rein, wie wir dürfen“

Der in Hannover aufgewachsene Gesangs- und Musiklehrer Screamz wird mit Krueger bei der Generalprobe am Freitag ab 19 Uhr im Hischen Hus spielen. Gastwirt Carlos Schlegel verlangt für das sogenannte Pre-Hut-Konzert keinen Eintritt. Es sind aber keine Reservierungen möglich. Wer sich einen Sitzplatz sichern will, sollte also früh genug da sein. Das Hischen Hus öffnet um 17 Uhr. „Wir lassen so viele Leute rein, wie wir dürfen“, verspricht Gastwirt Carlos Schlegel.

Von Ingo Rodriguez