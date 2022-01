Gehrden

Es ist ein Missstand, der in Gehrden vor allem wegen wiederkehrender Polizeieinsätze auffällt: Den Jugendpavillion (Jupa) nutzen hauptsächlich Jüngere, einen geeigneten Treffpunkt für ältere Jugendliche gibt es jedoch nicht. Die Folge: Etliche 17- bis 21-Jährige treffen sich in den Abendstunden an einer Bushaltestelle an der Lange Feldstraße und erhalten wegen Lärmbelästigungen regelmäßig Platzverweise von der Polizei. Dann ziehen sie weiter durch die Kernstadt und werden auch im Ottomar-von-Reden-Park oder in der Fußgängerzone von Einsatzkräften wegen Ruhestörungen weggeschickt. Am Matthias-Claudius-Gymnasium ist es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Sachbeschädigungen gekommen. Das Außengelände wird inzwischen Video überwacht.

Für zahlreiche Kommunalpolitiker aus dem Rat der Stadt ist diese Situation alarmierend. Die Ratsgruppe Partei/Linke und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordern deshalb eine Neuausrichtung der Jugendarbeit. Ihr Vorschlag: Streetworker sollen zum Einsatz kommen, auf jüngere Erwachsene zugehen, ihre Meinung einholen und sie mit in die Pläne für neue Angebote einbinden. „Wenn Platzverweise das Einzige sind, was uns im Umgang mit Heranwachsenden einfällt, ist das nicht genug“, sagt Stephan Fromm (Die Partei). Auch die Pläne für den Bau einer Outdooranlage im Gebiet der Kernstadt reichen den Parteien aus dem Rat nicht aus.

Weil in den vergangenen Monaten Jugendliche und Heranwachsende ihr Unwesen rund um das MCG getrieben haben, wird das Gelände nach Unterrichtsschluss und am Wochenende nun Video überwacht. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

„Es gibt nicht einmal eine Kneipe mit Billardtisch oder Dartscheibe“

Als Vater eines elf- und eines 19-jährigen Sohnes sowie als langjähriger ehrenamtlicher Fußballjugendleiter des SV Gehrden hat Fromm nach eigenen Angaben durch persönliche Kontakte und Gespräche ein umfassendes Bild: Für Kinder, junge Familien und ältere Erwachsene sowie Senioren sei Gehrden eine tolle Stadt. „Aber selbst im Jupa liegt der Fokus der städtischen Jugendpflege auf Kindern bis 13 oder 14 Jahre“, sagt Fromm. Für ältere Jugendliche und junge Erwachsene seien dagegen weder Angebote noch geeignete Treffpunkte vorhanden. Er habe nur von einem offenen Basketballangebot freitagabends in der Sporthalle Am Castrum gehört. „Aber ansonsten gibt es nicht einmal im privatwirtschaftlichen Bereich eine Kneipe mit Billardtisch oder Dartscheibe und günstigen Getränken“, sagt Fromm.

Zwar nehmen im Rat der Stadt die Pläne und Wünsche des Jugendparlaments für einen Multifunktionskäfig mit Sitzgelegenheiten und Skateranlage Fahrt auf, „aber auch in diese Pläne müssen ältere Jugendliche eingebunden werden, damit der neue Platz die wirklich notwendigen Bedürfnisse berücksichtigt und angenommen wird“, fordert Fromm. Im Jugendparlament seien vorwiegend politisch interessierte Jugendliche vertreten, die nicht wirklich zu dem typischen Kreis gehörten, „der an den Bushaltestellen abhängt“, meint Fromm. Genau diese müssten aus Fromms Sicht aber unbedingt vor der Gestaltung neuer Angebote angehört werden. „Wir brauchen zumindest für eine gewisse Zeit einen Streetworker, der die jungen Menschen anspricht und deren Probleme und Lösungsvorschläge herausarbeitet“, sagt der Ratsherr.

Streetworker soll auf typische Zielgruppe zugehen

Fromm steht mit seiner Einschätzung nicht alleine da. Auch der Leiter des Polizeikommissariats Ronnenberg, Adolf Jeinsen, hatte kürzlich angesichts der zunehmenden Anzahl von Platzverweise in Gehrden gesagt: Möglicherweise wüssten die jungen Leute nicht, wo sie „zum Chillen“ mit Musik, Alkohol und Zigaretten hingehen sollten. „Das ist ein gesellschaftliches Problem, das die Polizei nicht lösen kann“, betonte Jeinsen.

Die Ratsgruppe Partei/Linke fordert deshalb eine zusätzliche Neuausrichtung der Jugendarbeit und macht sich für die sogenannte „aufsuchende Arbeit“ eines Streetworkers stark. Anstelle eines Ortes, zu dem die jungen Erwachsenen kommen, soll dieser auf die Zielgruppe zugehen. „Natürlich kostet das Geld, aber das sollte es uns wert sein“, sagt Fromm.

Bei den Grünen findet seine Idee große Zustimmung. Weder sei der Jupa zurzeit ein Ort, wo ältere Jugendliche gern hingingen, noch gebe es in den Abendstunden bis 22 Uhr oder an den Wochenenden Angebote für diese Gruppe. „Sie haben in Gehrden keine Lobby“, sagt der grüne Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann. Er will mit Fromm über ein mögliches Vorgehen beraten. Anschließend sollen die Jugendpflege und weitere Ratsleute eingebunden werden. Strassmann berichtet von einem denkwürdigen Erlebnis: „Vor kurzer Zeit habe ich ältere Jugendliche beim gemeinsamen Pizzaessen auf einem Spielplatz am Knülweg getroffen“, erzählt er. Seine Frage, warum sie nicht ins Jupa gingen, hätten sie klar beantwortet: Der Jupa sei um diese Zeit doch gar nicht geöffnet. Sie wüssten nicht, wo sie sonst hingehen könnten.

Von Ingo Rodriguez