Calenberger Landstreicher, Stringendo und Alla Corda heißen die drei Streichorchester der Calenberger Musikschule. Unter dem Motto „Streicherei“ zeigten um die 60 jungen Musikerinnen und Musiker am Sonntag im voll besetzten Gehrdener Bürgersaal, wie vielfältig ihre Instrumente sind – was beim Publikum sichtlich ankam. Am Sonnabend davor traten sie bereits in der Johanneskirche in Empelde auf.

Den Anfang machte das jüngste der drei Streichorchester, die Calenberger Landstreicher, in dem Kinder ab sechs Jahre mitspielen können. Dass selbst die Jüngsten bereits eine große Professionalität und gleichzeitige Spielfreude an den Tag legen, bewiesen sie unter anderem mit dem amerikanischen Folksong „Chicken on a Fencepost“ und dem österreichischen Volkslied „O du lieber Augustin“. Nach dem Finale mit dem Stück „Rocky Mountain“ ernteten sie einen kräftigen Applaus.

„Üben ist das Wichtigste“

In dem vor 14 Jahren gegründeten Orchester spielen Kinder, die seit einem halben Jahr Unterricht auf ihrem Instrument haben, unter der Leitung von Isabel Pritsch. Weil Streichinstrumente Orchesterinstrumente sind, sollen bei der Musikschule auch schon die jüngeren Musiker in einem solchen spielen können. „Begabung wird überschätzt, das Üben ist das Wichtigste“, sagte Musikschulleiter Alfons Schleinschock und lachte.

Bei den Calenberger Landstreichern spielen schon die Jüngsten mit erstaunlicher Professionalität. Quelle: Elena Everding

Unter seiner Leitung trat darauf folgend das Ensemble Stringendo auf, in dem die fortgeschrittenen Schüler der Musikschule spielen und sich schwierigeren Stücken widmen. Nach dem Stück „Chaconne“ und einem Streichtrio entführten die jungen Musiker das Publikum in die Filmwelt. Sie interpretierten ein Arrangement aus drei Stücken des Filmmusik-Komponisten John Williams: ein Stück aus dem Film „ Schindlers Liste“, aus „Die Asche meiner Mutter“ und aus dem Antikriegsfilm „Der Soldat James Ryan“.

40 junge Musiker gemeinsam auf der Bühne

Voll auf der Bühne wurde es, als zum großen Finale das Ensemble Stringendo gemeinsam mit dem Streichorchester Alla Corda, geleitet von Gabriele Schleinschock, musizierte. Mit dem Stück „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“ knüpften die Streicher an das Filmmusik-Thema nahtlos an. Alla Cordia ist mit rund 30 Musikern das größte Streichorchester der Musikschule und gleichzeitig das professionellste: Die jungen Talente spielen hier seit mindestens drei Jahren.

Nach zwei Stücken der britischen Komponistin Pamela Wedgwood hatte die Musikschule zum Abschluss des Konzerts ein ganz besonderes musikalisches Highlight vorbereitet: Die mehr als 40 Musiker spielten die legendäre Queen-Hymne „Bohemian Rhapsody“ in einer speziell für Streicher arrangierten Version. Nicht nur eingefleischte Fans der Rockband spürten den Geist von Freddie Mercury durch den Bürgersaal ziehen, als die ersten Töne des Songs erklangen – und quittierten den Auftritt mit einem tosenden Applaus.

Das Ensemble Stringendo interpretiert drei Filmstücke, unter anderem aus „Schindlers Liste“. Quelle: Elena Everding

Von Elena Everding