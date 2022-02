Gehrden

Natürlich erzwungenes Ende eines jahrelangen Streits zwischen Anwohnern: Die Feuerwehr Gehrden hat jetzt nach zwei aufeinanderfolgenden Sturmtiefs am Rosenweg aus Sicherheitsgründen eine bedrohlich schief stehende und gefährlich schwankende Fichte gefällt. Nach der Beseitigung des rund 20 Meter hohen Baumes atmen nun zahlreiche Anwohner der Nachbargrundstücke erleichtert auf. Sie hatten jahrelang vergeblich die Fällung der aus ihrer Sicht bedrohlichen Fichte gefordert. In den vergangenen Jahren waren bei heftigen Böen immer wieder Äste und Zweige des Baumes auf die Straße und den Fußweg gestürzt. Trotz des besorgniserregenden Anblicks und regelmäßiger Hinweise ließ der Grundstückseigentümer aber keine Bereitschaft erkennen, die Fichte zu entfernen.

Nach Einschätzung des Besitzers und auch der Stadt war von dem Baum bislang noch keine akute Gefährdung ausgegangen – weil sich die Schräglage jahrelang nicht verändert habe und der Baum im geschützten Windschatten des Hauses stehe. Nach zwei Stürmen sah die Stadt nun doch Handlungsbedarf und ordnete wegen einer neuen Gefahrenlage den kompletten Rückschnitt an.

In erster Sturmnacht knickt ein Baum neben der Fichte um

Diese Entwicklung hatte sich nach Angaben des Ersten Stadtrats André Erpenbach in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet. Zunächst sei auf dem Grundstück beim ersten Sturm ein anderer Baum wenige Meter neben der umstrittenen Fichte im Wind abgeknickt und auf den Gehweg herabgestürzt.

„Nachdem der umgestürzte Baum von städtischen Mitarbeitern zerkleinert und der Bereich auf dem Fußweg abgesperrt worden war, wurde dann für weitere Bäume auf dem Grundstück noch einmal die Standsicherheit neu bewertet“, sagte Erpenbach. Nach einem Gespräch mit der Stadtverwaltung habe der Eigentümer schließlich zugesichert, nicht nur die äußerst schiefe Fichte, sondern auch weitere Bäume auf seinem Grundstück zeitnah von einer Fachfirma entfernen zu lassen.

So weit kam es jedoch nicht. Laut Erpenbach hatte vor allem die Fichte wegen einer weiteren Sturmwarnung nach dem Umstürzen des ersten Baumes unter besonderer behördlicher Beobachtung gestanden. Nach einer zweiten Sturmnacht rückte schließlich am vergangenen Sonnabend nach Hinweisen von Mitarbeitern des Bauhofs und auf Anordnung der Stadt Gehrden die Feuerwehr an.

„Durch die extreme Neigung der Fichte war nicht mehr auszuschließen, dass der Baum auf ein Nachbargrundstück stürzen könnte“, sagte Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke. Einsatzkräfte hätten die Fichte dann in Absprache mit der Stadt mithilfe der Ronnenberger Drehleiter Stück für Stück entfernt.

