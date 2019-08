Everloh

Seitdem bekannt ist, dass die Trasse für die Stromautobahn Südlink durch das Stadtgebiet von Gehrden führen soll, hat die Bürgerinitiative „ Südlink durch Everloh – Stopp die Trasse“ den Widerstand gegen das Projekt wieder aufgenommen. Dabei treffen die Mitglieder immer wieder auf engagierte Mitstreitern – wie Stephan Schulz.

Der Marathon-Radfahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat am Wochenende die 700 Kilometer lange Strecke des Südlinks von Brunsbüttel bis Bergenrheinfeld in nur zwei Tagen abgefahren. Dabei machte er an einzelnen Stationen der geplanten Stromtrasse halt, um gegen den Südlink zu informieren. So auch in Everloh, wo er von Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke und einigen wenigen Everlohern begrüßt wurde.

„Der Südlink ist überflüssig“

Die Aktion organisiert haben die Bürgerinitiativen gegen den Südlink in Deutschland, zu denen auch die BI Werra-Meissner-gegen-Südlink gehört. Und deren Meinung ist eindeutig: „Aus Gründen der Energieeffizienz sollte man den Strom dort lassen, wo er produziert wird. Eine Stromtrasse nach Süddeutschland ist überflüssig“, sagte BI-Vorsitzender Marco Eichenberg am Sonnabendnachmittag in Everloh.

Südlink werde als Notwendigkeit verkauft, um Ökostrom aus Norddeutschland nach Süddeutschland zu transportieren. Das sei Unsinn. „Strom kann dank innovativer Speicherkapazitäten grundsätzlich da bleiben, wo er gewonnen wird“, sagte Eichenberg. „Wir sind für eine dezentrale und sinnvolle Energiewende, von der alle profitieren, und nicht wie, wie im Fall von Südlink, ein kleiner Kreis einer wirtschaftlichen Elite“, fügte Eichenberg hinzu.

Stephan Schulz hält in Everloh und wird von der Ortsbürgermeisterin und einigen Bürgern begrüßt. Quelle: Heidi Rabenhorst

Gegner gehen von dreijähriger Bauzeit aus

„Für die geplante Trasse ist es möglich gewesen, schriftliche Einwendungen vorzubringen. Diese Einwendungen werden auf einem Erörterungstermin behandelt“, erzählte Wicke. Für die Menschen in Everloh würde der geplante Bau der Trasse einen tiefen Einschnitt mit unübersehbaren Folgen für die Anwohner bedeuten, insbesondere auch für Landwirte und für die Natur, warnte Tanja Reverey. „Die Bauarbeiten werden sich über Jahre hinziehen mit massiven Beeinträchtigungen für viele Anwohner“, meinte Wicke, die zudem die Zerstörung von Naturraum befürchtet.

Gisela Wicke überreicht Stephan Schulz ein Glas Honig als Energie für den Protest gegen Südlink. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auch Heiko Reverey gehört zu den Protestlern. „Wertvolle Ackerflächen werden langwierig geschädigt und führen zu Ernteverlusten“, meinte der Landwirt aus Everloh. Schließlich gehe man von einer Bautätigkeit von mindestens drei Jahren aus.

Von Heidi Rabenhorst