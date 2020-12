Gehrden/Empelde

Vor zwei Supermärkten in Gehrden und einem Markt in Empelde haben sich zahlreiche Kunden an einer Spendenaktion der Gehrdener Tafel beteiligt. Unter dem Motto „Ein Teil mehr“ sammeln ehrenamtliche Tafelhelfer Jahr für Jahr in der Adventszeit vor Einkaufsläden Lebensmittelspenden für Haushalte mit geringerem Einkommen ein. Auch jetzt war die Hilfsbereitschaft wieder groß. „Insgesamt haben die Kunden nach ihrem Einkauf mit ihren abgegebenen Waren rund 20 Einkaufswagen gefüllt“, berichtete die Leiterin der Ausgabestelle, Elisabeth Bekiersch.

Zuvor hatten sich am Vormittag jeweils zwei Tafelhelferinnen im Eingangsbereich der Supermärkte postiert und ankommende Kunden mit Handzetteln auf die Aktion aufmerksam gemacht. Die Gehrdener Ausgabestelle der von der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Barsinghausen betriebenen Tafel ermuntert Kunden alljährlich dazu, für hilfsbedürftige Menschen ein Teil mehr zu kaufen. Benötigt werden haltbare Waren wie Gemüse- und Obstkonserven, Zucker, Mehl, Nudeln und Reis, aber auch Kaffee, Marmelade, Honig und Margarine.

Kundin spendet ganzen Einkaufswagen mit haltbaren Waren

„Eine Kundin hat uns einen ganzen Einkaufswagen voll mit Waren gespendet“, berichtete Helferin Veronika Neubronner hinter dem Kassenbereich des Gehrdener Edeka-Marktes. Sie habe nur gesagt, dies sei eine Herzensangelegenheit, weil sie glücklicherweise auf der Sonnenseite des Lebens stehe und wie viele andere auch im Überfluss besitze, erzählte die gerührte Helferin. Bei ihr und Helga Schmelzenbach gaben Kunden im Zweiminutentakt gekaufte Waren für die Spendenaktion ab. „Ich danke Ihnen, dass Sie sich für ärmere Menschen einsetzen. Es ist schade, dass das nötig ist“, sagte ein Mann. Zuvor hatte er vier Produkte für die Tafel gekauft und abgegeben: Milch, Nudeln, Honig und eine Konservendose.

Von der Welle der Hilfsbereitschaft zeigten sich vor dem Aldi-Markt in Gehrden auch die beiden ehrenamtlichen Tafelhelferinnen Petra Erdmann und Angelika Morris beeindruckt. „Es hat bestimmt jeder zweite Kunde Waren abgegeben: manche ein Teil, manche bis zu zehn“, berichtete Erdmann.

Die ehrenamtlichen Helferinnen Petra Erdmann (Mitte) und Angelika Morris (rechts) nehmen Lebensmittelspenden entgegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bekiersch zog nach dem Einsammeln der Waren und dem Transport zur Ausgabestelle am Kantplatz eine Erfolgsbilanz. „Insgesamt haben die Spenden 44 Lebensmittelkisten gefüllt“, sagte sie. Laut Bekiersch kommen zurzeit 52 Haushalte mit geringerem Einkommen regelmäßig zur wöchentlichen Ausgabe der Lebensmittel. Zu den angemeldeten Bedarfsgemeinschaften aus Gehrden und Ronnenberg zählen etwa 275 Personen – darunter 90 Kinder.

