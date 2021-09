Gehrden

Der Familienbetrieb Tanzcentrum Kressler hat am Freitagabend seine neue Tanzschule in Gehrdener Gewerbegebiet mit einem Gala-Abend und einer ersten Late-Night-Tanzparty eröffnet. Festliche Abendgarderobe, erlesene kulinarische Häppchen und kühle Getränke, serviert von höflichem Personal auf fein dekorierten Tabletts – und dazu immer wieder schwungvolle Tanzeinlagen von Turnier- und Wettbewerbssportlern prägten den Abend.

Nachdem die Familie Kressler zum Auftakt vor rund 40 geladenen Gäste ihre Angebote sowie die Mitarbeiter des neuen Geschäftsstandortes offiziell vorgestellt hatte, strömten bereits die ersten Besucher in die frisch renovierten Räume der Tanzschule.

Zur Galerie Festliche Gala mit offiziellem Empfang: In der neuen Tanzschule Kressler in Gehrden standen zum Auftakt des Eröffnungswochenendes viele Vorführungen auf dem Programm.

Was das Ziel des spektakulären Auftakts war, daran hatte Firmenchef Jens Kressler beim einstündigen Empfang vor den geladenen Vertretern der Stadt, Geschäftsleuten und Leitern von Bildungs- und Kultureinrichtungen zunächst keine Zweifel aufkommen lassen. „Wir wollen versuchen, den Gehrdenern Lust aufs Tanzen zu machen“, sagte Kressler in einer Ansprache.

Die Werbetrommel für die Neueröffnung in Gehrden hatte das Familienunternehmen mit weiteren Tanzschulen in Garbsen und Neustadt auch schon im Vorfeld gerührt. Laut Kressler waren rund 30.000 Informationsflyer per Postwurfsendung an alle Haushalte in Gehrden, Ronnenberg, Wennigsen sowie Hannover-Wettbergen und Hannover-Ricklingen gegangen.

Jens Kressler führt durch das Programm der Eröffnungsgala. Quelle: Ingo Rodriguez

Familienbetrieb hat Tanzschule übernommen

Der Familienbetrieb aus Garbsen hat in Gehrden die traditionsreiche Tanzschule Möller übernommen. Tanzlehrer Jürgen Möller musste nach mehr als 20 Jahren seinen Betrieb an der Heinrich-Goebel-Straße aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Die Übernahme geschah in kooperativem Einvernehmen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das hob Kressler auch jetzt noch einmal deutlich hervor. Zu dem ebenfalls anwesenden Möller sagte er: „Danke für das Nest, das du uns gebaut hast. Die Tür wird bei uns immer für dich offen stehen.“ Der Familienbetrieb Kressler hatte in Absprache mit Möller schon zu Beginn des Sommers erste Unterrichtseinheiten und Kunden der Tanzschule übernommen, damit es für sie nach dem Lockdown weitergehen konnte.

Die geladenen Gäste spenden für die Tanzeinlagen viel Applaus. Quelle: Ingo Rodriguez

Eröffnungswochenende mit Partys und Aktionen

Einen ersten Eindruck von den Angeboten konnten sich Besucher unter Einhaltung der Corona-Auflagen schon am Eröffnungswochenende machen: Außer der Gala mit Empfang und der Late-Night-Tanzparty für Erwachsene standen auch eine Kinderdisco, eine Schülerparty sowie ein Tag der offenen Tür auf dem Programm. Kennenlernen konnten die Gäste auch Tanzlehrerin Marianne Hoppe und Tanzlehrer Patrik Jäger.

Das Tanzcentrum bietet Grundkurse für alle Standard- und Lateintänze an, Anfängerkurse für Jugendliche und Erwachsene, Übungseinheiten im Bereich Salsa, Boogie Woogie und Discofox, aber auch speziellen Unterricht für Senioren, Kinder sowie Mütter mit Kleinkindern. Zum Angebot gehören auch Zumba- und Hochzeitkurse sowie Trendsportarten wie Hip-Hop.

Von Ingo Rodriguez