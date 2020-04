Gehrden

Jürgen Möller ist im Grunde optimistisch. Es müsse ja alles irgendwie gut werden, sagt der Inhaber der Tanzschule Möller. Derzeit seien seine Mitarbeiter damit beschäftigt, Videos zu erstellen, um die Tanzschüler während der Schließung in der Corona-Krise bei Laune zu halten. Das reiche von Ballett und Kinderzumba über Hiphop und Breakdance bis hin zu Discofox. „Daran arbeite ich gerade mit meiner Frau. Wenn man nur zu zweit sein darf, ist es aber schwierig, sich zu filmen“, sagt er. Aber sie würden das schon irgendwie hinbekommen.

Videos sind öffentlich zugänglich

Die Videos seien öffentlich zugänglich auf der Homepage. Möller würde aber auch bei Facebook und Instagram dafür werben und hätte kürzlich einen eigenen Youtube-Kanal eingerichtet. Einige Tanzlehrer würden ihren Schülern auch Videos per Whatsapp schicken, in denen sie ihnen neue Figuren präsentieren. „Dann haben die wenigstens ein bisschen was zu üben“, sagt Möller.

Zum Glück sei auch noch niemand abgesprungen. Es zeige sich viel Loyalität seitens der Kursteilnehmer. Als Dankeschön zieht Möller in Erwägung, die Schule nicht wie sonst in den Sommerferien zu schließen. „Dann kommt von den verlorenen Stunden wieder ein bisschen was rein.“

Im Frühling normalerweise besonders viele Teilnehmer

Für Möller ist völlig unklar, wann es weitergeht, wann er seine Tanzschule wieder öffnen kann und unter welchen Umständen das dann erlaubt werde. Er hoffe, dass die Einrichtung nicht mit Fitnessstudios in einen Topf geworfen werde. „Die müssen ja bestimmt noch lange zu bleiben.“

Ein Problem sei, dass im Frühling in der Regel besonders viele Leute einen Kurs beginnen. Nach dem Sommer sei dann der Aufbaukurs dran. Das ganze System breche momentan zusammen. Möller hofft, ab Mai wieder aufmachen zu dürfen. „Die einzige sinnvolle Alternative wäre, erst im Herbst wieder zu öffnen, aber dann sind wir auf Entschädigungen angewiesen“, sagt er.

Kreativ durch die Krise

Selbst wenn die Tanzschule wieder öffnen dürfe, zeigt Möller sich ein wenig besorgt. Direkt zur gewohnten Normalität werde es wohl kaum zurückgehen. So eine Krise hinterlasse Spuren.

Aber jetzt heißt es für Möller erst einmal: kreativ bleiben. „Wir wollen den Tanzschülern zeigen: Wir sind da, und ihr könnt auch so üben.“ Er sei sich im Klaren darüber, dass es Tausende Videos dieser Art im Internet gebe. Deshalb könne er nur hoffen, dass der persönliche Kontakt und die bekannten Gesichter der Tanzlehrer ihnen besonders viele Klicks generieren.

Von Janna Silinger