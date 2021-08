Gehrden

Es ist schon ein wenig grotesk. Da hat die zuständige Behörde im Mai genehmigt, dass auf der viel befahrenen Deisterstraße in Lemmie auf einem Teilstück nur noch 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf und die entsprechende Anordnung für Juni erteilt – doch niemand kann es erkennen. Weil es momentan offensichtlich Lieferprobleme für Blech gibt, konnte die Straßenmeisterei Wennigsen die Tempo-30-Schilder noch nicht besorgen und aufstellen.

Jan Leven erträgt dies mit einer Portion Humor. Er gehört zu der Initiative Lemmie 2020, die sich seit Monaten vehement für ein Tempolimit auf der Deisterstraße einsetzt. „Immerhin tut sich endlich ein bisschen was“, sagt er. Nach einigen verwaltungsinternen Irrwegen existiere nunmehr eine Anordnung der Region Hannover für eine einseitige Tempo-30-Einrichtung auf der Deisterstraße von Degersen kommend ab Ortsmitte bis zum Ortsausgang. Doch das reicht der Initiative keineswegs. Das Ziel sei, auf der gesamten Deisterstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu schaffen. Denn das sei unbedingt notwendig, sagt Leven. Die kurvenreiche Straße könne nicht sicher überquert werden, Autos rasten mit viel zu hohem Tempo in den Ort hinein.

Auf Gefahrenpunkte hingewiesen

Im November vergangenen Jahres hatte eine Initiative aus dem Dorf unter Federführung von Peter Urban und Jan Leven einen Antrag auf Anordnung von Tempo 30 auf der Deisterstraße bei der Region Hannover eingereicht. Die Mitglieder der etwa 15-köpfigen Gruppe forderten mit Nachdruck ein Tempo-30-Limit für die Ortsdurchfahrt. Die auch vom Ortsrat seit Jahren gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung soll bei der zuständigen Verkehrsbehörde der Region Hannover durchgesetzt werden. Dafür hatte die Initiative alle Sicherheitsrisiken dokumentiert und ihre Forderung mit einer Unterschriftenliste unterstrichen. Auf 22 Seiten wurden diverse Gefahren- und Konfliktpunkte aufgeführt.

Umso erfreulicher sei es, so Leven, dass angeregt durch den Antrag der Dorfinitiative die Verkehrsunfallkommission die Situation an der Hauptkreuzung im Dorf in Augenschein genommen und entschieden habe, zumindest auf einem Teilstück Tempo 30 aufgrund der erhöhten Unfallgefahr anzuordnen. „Dieser erste Teilerfolg ist auf das Engagement der Antragsteller zurückzuführen“, sagt Leven.

Regelung sorgt für Verwirrung

Gleichzeitig spricht er aber von einem Schildbürgerstreich. „Durch die nur einseitige Anordnung dürfen Verkehrsteilnehmer mit Fahrtrichtung Weetzen nun nur noch mit Tempo 30 den Kreuzungsbereich passieren, während alle Teilnehmer mit maximal Tempo 50 durchfahren dürfen“, erläutert Leven. Das seit für die Verkehrsteilnehmer verwirrend, und führe dazu, dass Geschwindigkeiten aufgrund der hohen Differenzen nicht mehr richtig eingeschätzt werden könnten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Situation, die so kaum hinnehmbar sei, betont Leven. Zumal Messungen im Frühjahr wesentlich höhere gefahrene Geschwindigkeiten ausgewiesen hatten. In der Spitze bis zu 100 Kilometer pro Stunde eines Lastwagens – „und das noch knapp 100 Meter hinter dem Ortsschild“.

Die Initiative sieht durch die erfolgte Anordnung dennoch einen erheblichen Rückenwind, dass auf der Deisterstraße bald in Gänze das Tempo reduziert werde, da die Verkehrsunfallkommission im Herbsttermin sich ausschließlich um diesen kleinen Abschnitt gekümmert habe. Inzwischen steht auch fest, dass es einen weiteren Ortstermin geben soll. Der ist laut Leven für September geplant.

Von Dirk Wirausky