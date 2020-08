Der Netzbetreiber Tennet untersucht in Gehrden die Pflanzen- und Tierwelt auf schützenswerte Arten. Die Kartierung soll Klarheit über den endgültigen Verlauf der geplanten Stromtrasse Südlink bringen.

Ultraschalldetektoren zeichnen die Rufe von Fledermäusen auf. Die Geräte werden in einer Höhe von etwa drei Metern an Bäumen, Gehölzen oder Stangen befestigt. Die Daten werden anschließend digital am Computer ausgewertet. Quelle: Tennet