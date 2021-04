Everloh

Der Tennisclub Everloh hat die Saison auf seiner Anlage mit den drei Sandplätzen hinter den historischen Mauern des Gutes Erichhof eröffnet. Mit dem ersten Aufschlag setzte Vereinspräsident Jürgen Ermerling ein Zeichen für eine erfolgreiche Saison.

Geplante Aktionen für dieses Jahr abgesagt

Nach aktuellen Informationen des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) ist das Tennisspielen auch weiterhin unter Beachtung der Hygienebestimmungen möglich. Das gelte für Einzelspiele, bei Doppel muss das jeweilige Doppelpaar aus einem Haushalt kommen. „Wir haben wie alle anderen auch ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Der sportliche Teil konnte ab Mai 2020 unter den genannten Bedingungen aufgenommen und bis heute durchgeführt werden“, berichtet der Vorsitzende. Die Teilnahme am Punktspielbetrieb des TNB habe der 93 Mitglieder große Verein abgesagt. Alle Veranstaltungen zur Pflege des Miteinanders und des Vereinslebens seien genauso wie die Jahresversammlung ausgefallen. „Auch die in diesem Jahr bisher geplanten Aktionen mussten wir jetzt absagen“, bedauert Ermerling. Er blicke dennoch optimistisch in die Saison.

Tenniswand soll Einschlagen optimal begleiten

Zur Vorbereitung auf die Saison hat der Vorstand eine moderne Tenniswand angeschafft, die das Einschlagen optimal begleite. „Ob Schläge mit Wucht oder behutsam geübt werden, der Ball kommt ,schlagfertig’ zurück“, schmunzelt der Vereinschef. Da nur jeweils zwei Spieler auf den Platz dürfen, könne ein Dritter oder ein Vereinsmitglied individuell nach eigener Zeiteinteilung diese Wand nutzen und sich vorbereiten.

Darüber hinaus hat Sportwart Rudolf Schmidale gemeinsam mit dem Trainer einen Plan entwickelt, um den Mannschaftsspielern und weiteren Interessierten unter Beachtung der Hygienebestimmungen Trainingsmöglichkeiten anzubieten.

Lesen Sie auch Tennisclub setzt auf Kontinuität

Neumitglieder trotz Pandemie

Was Ermerling besonders freut: Der Verein habe aufgrund der Corona-Einschränkungen bisher noch keine Mitglieder verloren, sondern könne sich sogar über einen Zuwachs von Neumitgliedern freuen. Der Vorstand macht seinen Mitgliedern mit Optimismus Hoffnung auf einen Neustart des gewohnten Miteinanders. Für einen gelungenen Neustart gelte jedoch weiterhin die Einhaltung der Hygieneregeln und die Benutzung der ausgelegten Listen und vorgehaltenen Desinfektionsmittel, um im Fall einer Corona-Ansteckung Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Wir werden unsere Mitglieder über mögliche Lockerungen oder sonstige Veränderungen per E-Mail und auf der Internetseite unter www.tennis-club-everloh.de schnellstens informieren“, kündigte Ermerling an.

Neue Mitglieder sind im Übrigen herzlich willkommen. Der Eintritt in den Verein ist ohne Aufnahmegebühr möglich.

Von Heidi Rabenhorst