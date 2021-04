Gehrden

Marc Mätze hat für den SV Gehrten vor allem die Nachwuchsförderung im Blick: Der 57-Jährige aus Egestorf ist nicht nur bereits seit 30 Jahren hauptberuflich für den Sportverein als Tennistrainer im Dienst. Mätze bringt im Auftrag der Tennissparte auch regelmäßig Jungen und Mädchen aus Grundschulen und Kindergärten in Bewegung. Seit 15 Jahren schon bietet der staatlich geprüfte Tennislehrer für den SV Gehrden Sportkooperationen mit Schulen und Kitas an. „Er hat das gesamte Modell ins Lebens gerufen und aufgebaut“, sagt Spartenleiter Andria Orsulic.

Auch an diesem Vormittag sind – unter Beachtung der Corona-Anordnungen – wieder fast zehn Jungen und Mädchen aus der Grundschule Am Langen Feld auf der Anlage der Tennissparte, um sich gemeinsam mit dem Lizenztrainer zu bewegen. Mätze achtet selbst an der frischen Luft genau auf die Sicherheitsabstände sowie die Maskenpflicht. „Die Kinder kommen wegen der Pandemie genau wie in der Schule im Wechselmodell: einmal pro Woche jeweils sieben bis acht Kinder anstatt alle 16 auf einmal“, beschreibt er die Vorgaben.

Dann fangen die Kinder mit Übungen im „sportmotorischen Bereich“ – wie es Mätze nennt – an: Sie laufen und hüpfen hintereinander durch die Felder einer ausgelegten Seilkonstruktion. „Später machen wir auch noch tennisspezifische Übungen mit Ball und Schläger“, kündigt Mätze an. Für die Kinder sind die Bewegungsangebote offenbar eine willkommene Abwechslung: Sie machen bei den Übungen sichtbar vergnügt mit. Mätze hat dafür eine Erklärung: „Gerade in der Corona-Zeit mit Homeschooling hat der Nachwuchs doch nur wenig Möglichkeiten, sich gemeinsam zu bewegen“, sagt der 57-Jährige.

Kooperationen sind Bewegungsanreize und Nachwuchswerbung

In Gehrden beteiligen sich beide Grundschule sowie zwei Kindergärten am Kooperationsmodell mit der Tennissparte. In den Grundschule wird es laut Mätze in der Sommersaison einmal pro Woche als Arbeitsgemeinschaft (AG) angeboten, in den Kitas ist es ein zusätzliches Sportangebot. „Die teilnehmenden Kinder zahlen eine Eigenanteil von 10 Euro. Der Restbetrag wird über Fördergelder des Regionssportbundes und mit Mitteln aus dem Budget der Sparte finanziert“, sagt Mätze. Für die Einrichtungen sei es ein zusätzliches Angebot, um bei Kindern dringend notwendige Bewegungsanreize zu setzen. „Für den Verein ist es auch Nachwuchswerbung“, sagt der Tennistrainer. Zwar leide die Sparte mit zurzeit rund 300 Mitgliedern nicht unter einem Rückgang. Trotzdem sei es nötig, den Tennissport an Kinder heranzuführen.

In den vergangenen 30 Jahren hat Mätze nach eigenen Angaben etwa 1100 Schulkinder und rund 600 Kita-Kinder mit seinen Angeboten erreicht. „Pro Jahr machen etwa 20 Prozent der teilnehmenden Kinder in der Tennissparte des Vereins weiter“, berichtet Mätze. Seit etwa zwei Jahren melden sich demnach – vor allem aus den Neubaugebieten in Gehrden – auch Eltern von Kindern aus früheren Kursen im Verein an.

Marc Mätze bietet für den SV Gehrden Sportkooperationen mit Schulen und Kitas an. Quelle: Ingo Rodriguez

Angefangen hat bei Mätze die Kooperationsarbeit mit eine Idee: Er habe im Jahr 2004 die Egestorfer Kita seiner Tochter zu einer Tennis-Schnupperstunde eingeladen, erzählt der Lizenztrainer. Wegen der guten Rückmeldungen sei daraus ein regelmäßiges Angebot für die Kita und dann auch für die Egestorfer Grundschule geworden. „Dieses Modell habe ich dann nach Gehrden übertragen“, sagt Mätze.

Hauptberufliche Tennistrainer sind im Breitensport Seltenheit

Der 57-Jährige ist inzwischen seit 30 Jahren hauptberuflich Trainer, gibt auch Jugendspielern und Erwachsenen Unterricht. Er habe schon als Schüler und Student Tennisstunden gegeben. Nach seinem Elektrotechnikstudium sei er dann hauptberuflich eingestiegen. Für den SV Gehrden arbeitet er seit 30 Jahren als selbständiger Trainer. „Ich habe in der gesamten Zeit nur für etwa fünf bis sechs Vereine gearbeitet“, nennt Mätze einen Beleg für seine Vereinstreue. In Gehrden habe er inzwischen fünf verschiedene Spartenvorstände erlebt. „Tennistrainer, die so lange hauptberuflich im Breitensport arbeiten, sind aber heutzutage eine Seltenheit“, betont Mätze.

Als aktiver Tennisspieler schaffte er es mit dem SV Gehrden in die Verbandsliga. „Mein Hauptaugenmerk lag immer auf der Trainertätigkeit und der Förderung des Breitensportes, denn das hält die Vereine am Leben“, sagt der 57-Jährige.

Von Ingo Rodriguez