So richtig glauben können es Malte Losert und Marcel Szot immer noch nicht: „Niemals hätten wir mit so einer riesigen Resonanz auf unsere kleine Veranstaltungsreihe gerechnet“, sagte Losert. Nur wenige Tage nach Ankündigung sei die Auftaktveranstaltung mit den Jetlags schon ausverkauft gewesen. Insgesamt 200 Besucher finden Platz auf dem Gelände des Polizeihundesportvereins. „Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich beim Vorsitzenden Jürgen Seeger für die Bereitstellung der großen Wiese bedanken“, sagte Szot. Dieser sei sofort von der Idee begeistert gewesen.

Die Premiere mit den Jetlags war gelungen. „Wir spielen hier sozusagen in unserem Wohnzimmer“, meinte Bandmitglied Henrik Volker. Es sei zwar nicht ihr erster Auftritt nach der Corona-Pause. „Aber Gehrden ist immer etwas Besonderes. Wir kommen sozusagen nach Hause. Hier sind unsere Wurzeln“, meinte der gebürtige Northener. Ohnehin sind die Bandmitglieder ihrer Heimat im Calenberger Land treu geblieben. Sie wohnen mit ihren Familien in Gehrden, Everloh, Wennigsen und in der Wennigser Mark.

Stimmung mit dem ersten Lied

Ihre Freude und Begeisterung schwappte vom ersten Lied an auf die 200 Gäste über. Man konnte es fast spüren, wie sehr sich die Zuhörer nach ein bisschen Normalität gesehnt haben. „Es ist einfach toll, dass wir nach so langer Zeit wieder mal bei einem Live-Konzert dabei sein können“, schwärmte Horst Herde, der mit seiner Frau Karin und den Freunden Rudolf und Helga Schmidale den Abend genoss. Auch Heinz Strassmann fühlte sich mit seiner Ehefrau Christiane wohl. „Toll, dass es so etwas bei uns in Gehrden gibt. Ich kann den Organisatoren nur gratulieren“, sagte der Gehrdener.

Gerd und Ingrid Liedko aus Gehrden waren in Begleitung von Anne und Jürgen Jessen aus Hamburg gekommen. „Als wir vom Auftritt der Jetlags gelesen haben, habe ich sofort meine Schwägerin und meinen Schwager angerufen, ob sie mitkommen wollen“, berichtete Ingrid Liedko. Es sei einfach fantastisch.

„Hausherr“ Jürgen Seeger hat die Vereinsmitglieder im Schlepptau. „Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen“, sagte der Vereinsvorsitzende, der das Gelände für die Event-Reihe zur Verfügung gestellt hat. „Ich war sofort begeistert von der Idee. „Es muss sich nicht immer nur um Hunde drehen bei uns im Verein“, verriet er verschmitzt.

Veranstalter ziehen positives Fazit

Veranstalter Malte Losert zog am Tag danach ein positives Fazit. Der Abend lief einfach super. Veranstalter und das Publikum waren begeistert“, sagte der Gehrdener erfreut. Es habe eine entspannte Sommerband-Atmosphäre auf dem Köthnerberg geherrscht. Alle Besucher hätten sich auch an die Hygieneregeln gehalten.

Das Team der Waldbühne sorgt für einen reibungslosen Verlauf der Auftaktveranstaltung. Quelle: Heidi Rabenhorst

Bis zum 3. Oktober gibt es noch acht Veranstaltungen auf der Gehrdener Waldbühne. Zwei Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für das Zusatzkonzert der Jetlags am 26. September gibt es ebenso keine Karten mehr wie für den Auftritt des Kabarettisten Matthias Brodowy am 16. September. Karten gibt es in der Gaststätte Hischen Hus an der Neuen Straße in Gehrden. Das Lokal öffnet montags bis sonnabends um 17 Uhr. Zudem sind Eintrittskarten für die Liveshows im Internet auf tickets.haz.de erhältlich. Tischreservierungen für Gruppen von sechs bis acht Personen sind per E-Mail an info@burgberg-events.de möglich.

Für den Abend „Pop meets Poetry“ mit Tobias Kunze & Cyril Krüger am Mittwoch, 2. September, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) können Karten auch an der Abendkasse erworben werden.

Von Heidi Rabenhorst