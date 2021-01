Gehrden

Die neun Monate alte Hündin Aika ist noch völlig verspielt und stürmisch. Es wirkt fast tollpatschig, wenn sie wild hechelnd mit wedelndem Schwanz unbekannte Menschen anspringt und versucht, deren Gesicht abzulecken. Trotzdem bleibt das junge Tier, ein Husky-Labrador-Mix, plötzlich ruhig sitzen, als Daniela Rechenberg zum Stethoskop greift und die bekannte Zauberformel spricht: „Mach Platz“, sagt die 38-jährige Tierheilpraktikerin, hebt auffordernd den Zeigefinger und beginnt dann, den Herzschlag der völlig entspannten Hündin abzuhören. „Ich glaube, viele Tiere spüren es einfach, dass ich es gut mit ihnen meine“, sagt die Gehrdenerin und lächelt.

Wechselspiel mit Veterinären

Rechenberg hat vor etwas mehr als einem Jahr ihren Traum verwirklicht: Seitdem ist sie nach einem nebenberuflichem Studium als geprüfte Tierheilpraktikerin mit einer mobilen Praxis unterwegs, um vor allem Hunde und Katzen zu behandeln – inklusive Zertifikat für Injektionstechniken und der Genehmigung zum Blutabnehmen. Zudem ist sie spezialisiert auf Verhaltenstherapie. Impfen, operieren oder Antibiotika geben darf sie allerdings nicht. „Dafür sind Tierärzte zuständig. Ich komme meist ins Spiel, wenn Medikamente und die Schulmedizin nicht weiterhelfen – oder als Ergänzung“, erklärt Rechenberg den wichtigen Unterschied zum Veterinär. Verhaltensberatung, Mobilisierung nach Operationen, Magnetfeld- oder Bachblütenbehandlung, Ernährungsberatung, Homöopathie und weitere Alternativ- oder Naturheilverfahren: Das bietet die 38-Jährige an, wenn schulmedizinisch alle organischen Ursachen für eine Störung ausgeschlossen sind.

Anzeige

Daniela Rechenberg in ihrem Arbeitszimmer. Quelle: Ingo Rodriguez

Nur in Ausnahmefällen wirft sie auch in ihrem kleinen Büro und Arbeitszimmer einen Blick auf die Tiere. Wie bei Aika. Auf Wunsch eines Bekannten macht sie einen kurzen Rundumcheck: Die Tierheilpraktikerin schaut sich die Augen, Zähne, Nasen und Ohren an, betrachtet das Fell und die Gesamthaltung. „Die meisten Tiere sind aber entspannter, wenn ich sie in ihrer häuslichen Umgebung auf meinem mobilen Behandlungstisch untersuche“, sagt Rechenberg. Vor allem bei Verhaltensauffälligkeiten wie aggressivem, aber auch zu dominantem Auftreten gegenüber anderen Tieren oder Menschen sei es ratsam, das häusliche Umfeld zu inspizieren. Ebenso bei Unsauberkeit – so nennt sie das volkstümlich als „nicht stubenrein“ bekannte Problem.

Oft helfen neue Anreize

Ein Revier zu markieren oder Möbel zu zerkratzen entspricht laut der Expertin dem gewöhnlichen Verhalten vor der Domestizierung der Tiere. Um deren Verhalten zu steuern, reichten oft sogenannte olfaktorische – also den Geruchssinn und Riechnerv betreffende – Anreize. „Es können Kratzbäume oder genügend Verstecke fehlen“, nennt Rechenberg mögliche Ursachen für Auffälligkeiten. Außerdem seien für Katzen dreidimensionale Bewegungs- und Beobachtungsräume wichtig. Aggressives Verhalten könne auch durch Vergesellschaftung entstehen – wie etwa durch ein zweites Tier oder Nachwuchs bei den Haltern. Sie berate deshalb Kunden auch vor anstehenden Geburten oder Umzügen, erklärt Rechenberg.

Bei der blinden Katze Luna will sie den Grund für chronischen Durchfall aufspüren. „Der Tierarzt hat eine Futtermittelallergie und eine Infektion bereits ausgeschlossen“, weiß die 38-Jährige. Bei der erblindeten Katze sei ein äußerst vorsichtiger Umgang erforderlich. „Sie reagiert schon auf unbekannte Geräusche empfindlich.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weit weg von esoterischem Zauber

Zwar arbeitet Rechenberg halbtags weiterhin in einem kaufmännischen Beruf. Um ihr nebenberufliches Heilpraktikerstudium mit Präsenzseminaren an den Wochenenden zu finanzieren, habe sie dennoch eine mittlere vierstellige Summe als Kredit aufnehmen müssen, sagt sie. Und für praktische Übungen in der dreijährigen Ausbildung habe sie in dem kaufmännischen Job Urlaub genommen.

Nach ihrem Abitur an der KGS Hemmingen hatte sich Rechenberg zunächst für einen anderen Berufsweg entschieden. Nun wagte sie den Neuanfang. „Ich spüre einfach eine Verbindung, einen besonderen Draht zu Tieren“, sagt sie. Dabei betont sie: „Ich bin weit weg von esoterischer Zauberei.“ Aber auch viele ihrer Kunden hätten bereits bestätigt: „Aggressive Tiere, die sich sonst nicht anfassen oder streicheln lassen, sind bei mir sehr zutraulich.“

Die stürmische Hündin Aika lässt sich von Daniela Rechenberg ganz friedlich abhören. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch: Hund stirbt trotz Operation: Besitzerin will Kosten nicht zahlen

Nun will sich die Gehrdenerin mit ihrer mobilen Praxis weiter etablieren, um künftig ohne zusätzlichen Halbtagsjob davon leben zu können. Mit etwa zehn festen Kunden ist sie nach nur einem Jahr angesichts einer meist längeren Therapiedauer mit mehreren wöchentlichen Terminen aber schon sehr zufrieden. Weitere Informationen über die Arbeit von Rechenberg sind unter www.tierheilpraxis-gehrden.de zu finden.

Von Ingo Rodriguez