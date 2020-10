Gehrden

Insgesamt 22 Hunde, einen Kater und zwei Hasen hat Pfarrer Christoph Paschek auf dem Platz vor der katholischen St.-Bonifatius-Kirche gesegnet. Die 55 Besucher, die mit ihren Tieren oder als Zuschauer gekommen waren, bezog er dabei gleich mit ein.

„Wir machen das bestimmt schon seit 13 Jahren“, sagt Paschek. Er selbst hatte auch mal einen Hund. So sei das Ganze damals ins Rollen gekommen. Inzwischen sei die Tiersegnung am Welttierschutztag, dem 4. Oktober, schon Tradition. Dieser sei gleichzeitig der Tag des Heiligen Franz von Assisi.

Anzeige

Pfarrer Christoph Paschek lädt bereits seit 13 Jahren zur Tiersegnung ein. Quelle: Janna Silinger

Gottes Segen gelte auch den Vierbeinern, betont Paschek. „Die haben ein feines Gespür für unsere Menschenseele“, sagt der Pfarrer an die Gäste gerichtet. „Da können wir vielleicht sogar noch etwas vom Tier lernen.“ Gehe es den Tieren gut, gehe es ihren Besitzern in der Regel auch besser, ergänzt er.. Trotzdem gäben die meisten an, nur deshalb an der Segnung teilzunehmen, weil sie meinten, damit ihren Haustieren etwas Gutes zu tun.

„Ich mache das nicht für mich, sondern für die Hunde“

„Meine Hunde sind beide Senioren“, sagt eine Besucherin. Sie mache privat gerade eine schwierige Phase durch und hänge sehr an den Tieren. „Ich möchte, dass sie bei mir bleiben, so lange es geht.“ Auch ihre Begleiterin ist mit zwei Hunden gekommen. „Ich mache das wirklich nicht für mich, sondern für die Hunde. Ich glaube, für die ist das hier schön“, meint sie.

Ingrid (l.) und Marion haben Peppi, Artus, Paul und Flocke zur Tiersegnung mitgebracht. Rechts im Bild sitzt Pelle. Die Hunde kennen sich bereits. Quelle: Janna Silinger

Ähnlich sehen das auch die Besitzer von Pelle. „Der hat nur drei Beine und ist schon zwölf Jahre alt. Der kann jetzt wirklich jeden Beistand gebrauchen“, erklärt Pelles Herrchen. Hinzukomme, dass man bekannte Gesichter treffe, Herrchen und Hunde sich wiedersehen – und die Freude darüber sei bei allen groß. „Das ist Tradition“, fügt Pelles Frauchen hinzu.

Sogar Gäste aus Nordrhein-Westfalen sind dabei

Eine Besucherin ist mit ihrer Hündin Helga sogar aus Vlotho in Nordrhein-Westfalen nach Gehrden zur Tiersegnung gekommen. „Bei uns gibt es so was nicht. Und ich fand die Vorstellung einfach sehr schön. Das ist was besonderes“, erklärt sie. Ihre Schwester wohne in Benthe und habe davon in der Zeitung gelesen – ein guter Grund für einen Besuch. Darüber sind sich die Geschwister einig.

Helga ist am weitesten gereist. Die Hündin ist mit ihrer Besitzerin aus Vlotho in Nordrhein-Westfalen nach Gehrden gekommen. Quelle: Janna Silinger

Im Anschluss an die Segnung, zwei Lieder und das Gebet verteilt der Pfarrer für alle Hunde Leckerlis. „Die sehen ja aus wie Oblaten“, bemerkt eine Besucherin amüsiert. Zwar nicht in der Farbe, doch in der Form ähneln sie den dünne Scheiben aus, die besonders in der katholischen Kirche als Abendmahlsbrot gereicht werden.

„Die Prozession fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider aus“, sagt Paschek zum Abschluss. Dabei sei es nämlich schwierig, genügend Abstand zu halten. Außerdem ruft er die Besucher auf, für das Tierheim in Barsinghausen eine kleine Spende dazulassen und so auch anderen Vierbeinern vielleicht etwas Gutes zu tun.

Von Janna Silinger