Im beliebten Gehrdener Traditionslokal Türmchen laufen die Vorbereitungen für eine baldige Wiedereröffnung bereits auf Hochtouren. Die Stadt hat sich als Verpächter bereits wenige Wochen nach dem Rückzug der bisherigen Betreiberfamilie für einen Nachfolgelösung entschieden.

Ein Ehepaar aus Gehrden konnte bei der Auswahl unter verschiedenen Bewerbern mit seinem Konzept überzeugen: Der Geschäftsmann Matthias E. Fiss und seine Frau Astrid wollen den traditionsreichen Gastraum schon unmittelbar nach dem Corona-Lockdwon als Raucherlokal und Bierkneipe eröffnen – mit einem kleinen Namenszusatz, einem neuen Slogan und wechselnden Aktionen.

In den vergangenen Tagen waren die Vorboten der geplanten Wiedereröffnung schon deutlich zu erkennen: Vor der geschlossenen Kneipe parkte gut sichtbar ein Kleintransporter mit einem auffälligen Schriftzug neben der aufgeklebten Silhouette des historischen Feuerwehrspritzenhauses. „Türmchen Alt-Gehrden“ und „Treffpunkt netter Leute“ war auf dem Fahrzeug zu lesen. „Wir wollen aufmachen, sobald wir dürfen“, sagt der Geschäftsmann Fiss.

Ehepaar will alten Charme und Stil erhalten

Er wohnt seit rund 40 Jahren in Gehrden und betreibt mit seiner Frau an der Vorwerkstraße zwei Firmen – für Messebau und Messearchitektur. Mit dem Namenszusatz „Alt-Gehrden“ und dem neuen Slogan will das Ehepaar an die Zeiten des ersten Gastwirts Walter Meyer erinnern und auch daran anknüpfen. Dieser habe im alten Spritzenhaus der Feuerwehr am 4. April 1976 zum ersten Mal ein Lokal eröffnet, sagt Fiss und verweist auf den 45. Jahrestag: „Wir würden uns freuen, wenn wir am 4. April 2021 öffnen könnten.“

Das Ehepaar will den alten Charme und Stil des Lokals erhalten, aber die Räume trotzdem auf einen neuen Stand bringen. „Türmchen Zwei-Punkt-Null“ – mit dieser Formulierung fasst der Geschäftsmann Fiss die Pläne für die Renovierung zusammen. „Neue Klimaanlage, neue Lüftung, neue Polsterung auf den Möbeln“, sagt der Gehrdener. Er legt beim Gespräch über das Türmchen und seine Pläne viel Wert auf Einzelheiten. Der Laden sei schließlich „das Tor der Burgbergstadt“ sagt er. „Es soll ein Treffpunkt für alle Altersgruppen werden“, betont der Gehrdener mit Wohnsitz in Lemmie.

In der Werkstatt des neuen Pächters stehen die Barhocker aus dem Türmchen schon für das Aufziehen einer neuen Polsterung bereit. Quelle: Ingo Rodriguez

Fotografieren lassen sich die neuen Pächter jetzt noch nicht. Ebenso gestattet das Ehepaar keinen Blick auf die Umbauarbeiten. Offenbar soll alles perfekt arrangiert sein, wenn der Startschuss fällt – inklusive einheitlicher Bekleidung für die Mitarbeiter. Immerhin zeigt Fiss in seiner Firmenwerkstatt die alten Barhocker aus dem Türmchen. Die Möbel stehen dort für eine neue Polsterung bereit. Fiss kündigt für den künftigen Betrieb zusätzliche und wechselnde Biersorten sowie Aktionstage an. „Radlertag, Damentag, Handwerkertag und Oktoberfest“, nennt er Beispiele.

Bürgermeister ist über Neuverpachtung froh

Auch Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf, die Stadtverwaltung und Kommunalpolitiker hat das Ehepaar mit seinen Plänen überzeugt. Im Rathaus habe das Konzept im Auswahlverfahren am besten abgeschnitten, der Verwaltungsausschuss habe der Neuverpachtung auch zugestimmt, berichtet Mittendorf. Er sei froh, dass das Türmchen auch jetzt wieder in guten Händen sei.

Die bisherige Betreiberfamilie hatte die Corona-Krise nicht überstanden und im Dezember aus wirtschaftlichen Gründen im Einvernehmen mit der Stadt das Pachtverhältnis nach 13 Jahren aufgelöst. Hintergrund der Geschäftsaufgabe waren die strengen Corona-Anordnungen vor dem zweiten Lockdown: Das Lokal im Baudenkmal der Stadt ist zu klein, um dort genügend Mindestabstände einzuhalten. Ein Betrieb war wegen der geringen Anzahl zulässiger Gäste nicht wirtschaftlich.

