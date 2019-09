Gehrden

Vor zwei Jahren hat Dieter Rudolph als Nachfolger von Andreas Pöhlmann sein Amt als Pastor der Margarethengemeinde Gehrden und der Levester St.-Agatha-Gemeinde angetreten. Nun wechselt er in den Kirchenkreis Gifhorn – als Vertretungspastor. Trotz der kurzen Zeit hat er in Gehrden Einiges bewegt, wie die Schlange der Gemeindemitglieder zeigte, die ihn am Sonntag persönlich verabschieden wollten.

Vergleiche mit dem Apostel Paulus

Der Weetzener Pastor Günter Koschel, zugleich stellvertretender Superintendent, hatte Rudolph während des Gottesdienstes von seinen Aufgaben in Gehrden entpflichtet. In seiner Predigt verabschiedete sich auch Pastor Wichard von Heyden von seinem Kollegen. In seiner Predigt verglich er den scheidenden Pastor mit dem Apostel Paulus. Auch dieser blieb immer nur zwei Jahre an einem Ort und zog dann weiter, um wieder neue Gemeinden zu gründen. „Lieber Dieter, du wirst trotz der kurzen Zeit deine Spuren hinterlassen“, sagte von Heyden. So hat Rudolph in Gehrden unter anderem das Abendpilgern begleitet, das auf große Resonanz gestoßen ist.

Pastor Rudolph sucht Popsongs zur Predigt aus

Den Gehrdenern wird Rudolph nicht nur wegen seiner Passion fürs Pilgern sondern vor allem auch wegen seiner Liebe zur Musik in Erinnerung bleiben, die ihn neben dem Glauben von Kindesbeinen an geprägt habe. Dem Ansatz, dass Musik die Leute zusammenbringe, ist er auch als Pastor treu geblieben: Neben klassischen Kirchenliedern hat er im Gottesdienst immer auch nach Songs aus der Populärmusik gesucht, die thematisch zu seiner jeweiligen Predigt passten.

Zahlreiche Gehrdener verabschieden sich nach dem Gottesdienst von Dieter Rudolph. Quelle: Heidi Rabenhorst

Nach dem Gottesdienst verabschiedeten sich zahlreiche Gehrdener beim Empfang im Turmraum persönlich von Rudolph. Zu den Ersten gehörte Heinrich Meinecke. „Es ist mir eine Freude, mich bei Ihnen im Namen der Stadt für Ihr Engagement zu bedanken. In der kurzen Zeit, in der Sie hier waren, habe ich Sie als freundlichen, netten Menschen kennengelernt – und so werde ich Sie auch in Erinnerung behalten“, sagte der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Gehrden. „Tragen Sie diesen Geist nach Gifhorn mit. Wir wünschen Ihnen alles Gute.“

Der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Meinecke (rechts) bedankt sich bei Dieter Rudolph für das Engagement in der Burgbergstadt. Quelle: Heidi Rabenhorst

Dank zum Abschied für vertrauensvolle Zusammenarbeit

Nicht nur mit herzlichen Worten und einer Umarmung, sondern auch mit Geschenken bedankte sich von Heyden bei Rudolph für die kurze, aber intensive gemeinsame Zeit. Er hatte eine Flasche Ehrenberger Pilgerstoff – ein vollmundiges Bier aus der Nähe der Pilgerstätte Rudolph in der Rhön – dabei – für die Wege, die nun vor ihm liegen. „Wenn man unterwegs ist, dann trägt man auch gern ein Bild bei sich im Herzen und deshalb haben wir eine Margarethenkirche für dich, die dich hoffentlich an die guten Zeiten hier erinnert“, so von Heyden, als er ihm auch ein Bild überreichte. Rudolph bedankte sich für die Zeit in Gehrden, für viel vertrauensvolle Zusammenarbeit und für die Kollegialität im Margarethen-Team.

Wichard von Heyden (links) hat für Dieter Rudolph ein Bild und „Pilgerstoff“ dabei. Quelle: Heidi Rabenhorst

Seit 1992 ist Rudolph in der Landeskirche tätig. Erfahrung sammelte der Niedersachse in mehreren Gemeindepfarrämtern, darunter in Northeim und Hannover und als Hochschulpastor in Osnabrück sowie als Anstaltspastor in der Rotenburger Behindertenhilfe. Vor seiner Zeit in Gehrden füllte er vakante Stellen in Isernhagen und Burgwedel aus.

Die Kirchengemeinde in Gehrden bemüht sich, die Stelle baldmöglichst wieder auszuschreiben und zu besetzen. Rudolphs Konfirmandengruppe übernimmt Regionaldiakonin Anja Marquardt.

Weiterlesen

Nachfolger für Pastor Pöhlmann ernannt

Mit neuer Regelung in den Ruhestand

Von Heidi Rabenhorst