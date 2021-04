Ditterke

Der Berg aus Sperrmüll, alten Elektrogeräten und sonstigem Unrat ist so groß, dass er sogar aus einer Entfernung von rund einem Kilometer noch gut zu erkennen ist.

Mitten auf der Kreuzung von zwei Feldwegen zwischen Ditterke und Göxe haben bislang unbekannte Umweltsünder offenbar eine ganze Anhängerladung voll mit Möbelresten, Kinderfahrzeugen, Haushaltsmüll, technischen Geräten, gepolsterten Kissen und Plastikabfall abgeladen. Sogar zwei große Matratzen liegen am Rand eines Ackers mitten in der Feldmark. „Das ist jetzt schon der vierte Haufen auf meinen Flächen innerhalb der vergangenen 14 Tage“, sagt Landwirt Steffen Mogwitz aus Ditterke.

Die Müllspur führt offenbar nach Göxe

Für ihn häufen sich die Probleme buchstäblich. Immer wieder findet Mogwitz auf seinen Privatwegen und entlang seiner Felder bergeweise abgeladenen Müll. Inzwischen sind auch die Ordnungskräfte der Region Hannover eingeschaltet. Zuvor war es ein Spaziergänger, der den jüngsten Müllberg entdeckt und anschließend die Polizei informiert hatte.

In der Feldmark türmt sich bergeweise Müll auf. Quelle: Ingo Rodriguez

„Im Müll wurde auch ein Hinweis auf eine Adresse in Göxe gefunden“, berichtet ein Beamter des Polizeikommissariats Ronnenberg. Der mutmaßliche Umweltsünder sei jedoch in dem Gebäude nicht angetroffen worden. „Er wohnt dort offenbar nicht mehr“, berichtet der Polizist. Trotzdem habe die Polizei Anzeige erstattet und den Vorfall an die Ordnungsbehörde der Region weitergegeben. Die Region sei nun für die weiteren Ermittlungen zuständig. „In diesem Fall war es nur eine Ordnungswidrigkeit“, sagt der Beamte. Wenn gefährliche Altlasten wie etwa eine Autobatterie oder auch alte Fernseher illegal entsorgt würden, könne es sich auch um eine Straftat handeln.

Aha hat den Müll noch nicht abgeholt

Auch für die Polizei ist das Problem in Ditterke nicht neu. „Vorfälle dieser Art mit Müllbergen an Feldern und Wegen registrieren wir in diesem Bereich öfter“, bestätigt der Beamte. Bei Landwirt Mogwitz sorgt im jüngsten Fall auch noch eine weitere Begleiterscheinung für Unmut: Obwohl er sowie der Spaziergänger dem Entsorgungsunternehmen Aha den Fund bereits vor einer Woche über die sogenannte Müllmelde-App gemeldet hatten, wurde der unschöne Haufen immer noch nicht abgeholt. „Langsam machen sich schon Wildtiere daran zu schaffen, deshalb verteilt sich der Müll“, sagt Mogwitz verärgert. Bislang habe dieses Meldeverfahren immer gut funktioniert und zu einer umgehenden Abholung geführt. „Dieses Mal dauert es sehr lange“, sagt Mogwitz.

Auch die 28-jährige Tochter des Landwirts, Maja Mogwitz, ist über den erneuten Umweltfrevel empört. „Ich bin schockiert, wie manche Leute mit der Umwelt umgehen“, sagt die studierte Agrarwissenschaftlerin. Sogar in einem der Privatwälder der Familie sei schon einmal ein ganzer Müllberg abgeladen worden. „Da waren sogar Einrichtungsgegenstände eines Friseursalons dabei“, erzählt sie. Es sei völlig unverständlich, warum Menschen mit einer bereits gepackten Ladung Müll nicht direkt zu einem Wertstoffhof fahren würden – anstatt alles in der Natur abzukippen.

Immer mehr illegale Müllkippen Dass sich in der gesamten Region Hannover die Fälle illegal entsorgter Müllberge häufen, bestätigt das Entsorgungsunternehmen Aha. Im vergangenen Jahr habe Aha allein bis Anfang Oktober insgesamt 1747 entsprechende Stellen registriert, berichtete Pressesprecherin Helene Herich bereits vor ein paar Monaten. Ein erheblicher Anstieg: Im Jahr 2019 waren es nur 935 Meldungen gewesen. Die Kosten für das Einsammeln und die Entsorgung im Umland Hannovers – einschließlich Personal und Fahrzeuge – sind laut Aha seit 2007 ebenfalls deutlich gestiegen: von rund einer Million Euro auf inzwischen rund 1,5 Millionen Euro. Es handelt sich demnach insbesondere um Sperrmüll, Elektroschrott und Bauschutt. Unter der kostenlosen Telefonnummer(0800) 9991199 nimmt Aha Hinweise auf illegale Müllkippen entgegen. Außerdem können Bürger die Müllmelde-App nutzen. Die Handy-Anwendung lässt sich auf der Internetseite www.hannover-sauber.de herunterladen.

Mogwitz fordert längere Annahmezeiten an Wertstoffhöfen

Wie sich das Problem lösen lässt, weiß Familie Mogwitz derzeit noch nicht. Zwar versperre die Familie die Zufahrt zu einem privaten Feldweg nun auch schon regelmäßig mit einer Schranke. „Aber offenbar kennen sich die Umweltsünder ganz gut aus und wissen, wie sie trotzdem auf unsere Flächen kommen“, vermutet die 28-Jährige. Spaziergängern aus dem Dorf wolle die Familie die Nutzung der Wege in der Feldmark auch nicht gänzlich verbieten. Auch die Polizei verweist auf eine Schwierigkeit: „Wir können nicht regelmäßig alle Bereiche in der Feldmark überwachen“, sagt ein Beamter.

Mogwitz hat auch den Gedanken verworfen, verschiedenen Stellen mit Wildkameras zu überwachen. Das sei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht überall erlaubt, sagt er. Er fordert deshalb längere Annahmezeiten an den Wertstoffhöfen. „Wenn die Annahmestellen geschlossen sind oder Leute dort abgewiesen werden, versuchen sie doch erst, ihre fertig gepackten Ladungen irgendwo illegal zu entsorgen“, nennt er eine mögliche Ursache für die wiederholten Vorfälle.

