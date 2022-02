Gehrden

Bäckermeister Alexander Weiß ist stinksauer. Unbekannte haben am Donnerstagabend, 10. Februar, zwischen 19 und 22 Uhr die Hauswand inklusive der Schaufensterscheiben seiner Bäckerei in der Nordstraße mit rohen Eiern beworfen. Das ist allerdings nicht die einzige Tat. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein am Kreisel in der Nordstraße geparktes Fahrzeug, das durch den Aufprall eines Eies einen Lackschaden aufweist.

„Das ist eine Riesensauerei“

„Wir hören immer wieder von rohen Eiern, die auf geparkte Autos und an Hauswände in Gehrden geworfen werden“, berichtet Weiß. Er hat den Vorfall bei der Polizei Ronnenberg gemeldet. Auf eine Anzeige wolle er vorerst noch verzichten. „Das ist eine Riesensauerei, und das Reinigen gestaltet sich schwierig“, fügt der Gehrdener erzürnt hinzu. Seines Wissens nach seien in den Nächten zu Donnerstag, 10 Februar, und Freitag, 11. Februar, außerdem Autos in der Bahnhofsstraße, Gartenstraße, im Schäfereiweg sowie im Steinweg und in der Gartenstraße und Hausfassaden mit rohen Eiern beworfen worden. Die Täter, die er augenzwinkernd als Eierbande bezeichnet, seien wohl schon länger am Werk.

„Vielleicht finden sich noch andere Geschädigte“: Bäckermeister Alexander Weiß in seiner Backstube. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Opfer der „Gehrdener Eierköppe“

Weiß setzt nun eine Belohnung aus. Wer ihm Hinweise zum Täter oder den Tätern gebe, bekomme von ihm persönlich eine Belohnung in Höhe von 150 Euro. „Wenn ihr eure schwer kriminellen Gangster-Kumpels nicht verraten wollt, fragt sie wenigstens, was es ihnen wert ist“, schreibt Weiß bei Facebook in der Gehrden aktuell Gruppe in scherzhaftem Ton. Er rechne damit, dass die Täter gerne über ihre „krassen Taten“ redeten. „Die Mädels oder Jungs zeichnen sich übrigens durch eine beschämende Treffsicherheit aus“, erzählt er mit einem leicht sarkastischen Unterton in der Stimme. So hätten sie sogar die großen Scheiben des Geschäftes noch verfehlt.

Für ihn gehe es dabei nicht um die Jagd auf die Täter, sagte Weiß. Es sei mehr es eine pädagogische Maßnahme, weil man mit Eiern nicht spiele. Aus diesem Grunde wolle er sich den Betrag für Belohnung von den Tätern beziehungsweise von deren Eltern als Reinigungspauschale wiederholen und die 150 Euro an die Obdachlosenhilfe Hannover spenden. „Dort werden immer Lebensmittel benötigt“, sagt Weiß, der nun auch auf diesem Weg einen Aufruf startet. „Vielleicht finden sich noch andere Geschädigte, die die Belohnung und somit die Spende für diese Einrichtung erhöhen möchten. „Diese können sich vertrauensvoll an mich unter der Telefonnummer (05108) 4229 wenden“, sagt der Bäckermeister.

Von Heidi Rabenhorst