Lemmie

Die Bundespolizei in Hannover sucht die Unterstützung der Bevölkerung bei der Suche nach Tätern, die in der Nacht zu Montag versucht haben, einen Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt in Lemmie aufzubrechen.

Um 1.24 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Ermittler hatten die Gesuchten den Tatort allerdings bereits verlassen. Die Beamten leiteten sofort eine sogenannte Nahbereichsfahndung in der Umgebung ein. Diese Suche verlief allerdings erfolglos. Der Automat wurde aufgrund der Gewalteinwirkung während der Tat stark beschädigt. Die Schadenshöhe konnte die Polizei jedoch noch nicht beziffern. Die Beamten wissen noch nicht, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt.

Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit „verdächtige Wahrnehmungen“ an dem Haltepunkt gemacht haben oder andere Angeben zu den Tätern machen können, sich unter Telefon (0511) 303650 zu melden.

Von Uwe Kranz