Gehrden

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an der Bushaltestelle an der Gartenstraße in Höhe der Hausnummer 41 randaliert. In der Zeit von 0 bis 5.10 Uhr wurde eine Scheibe des Warteunterstandes zerstört. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj