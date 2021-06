Gehrden

Ärger für die Gehrdener Turmgarde: Immer wieder kommt es zu Vandalismus am Burgbergturm, dem Domizil der Gruppe. Leider kann man dagegen wenig tun, sagt Benjamin Balke, Leiter der Turmgarde. „Wir kommen dann hier hoch und räumen alles wieder auf“, erzählt er frustriert. Zumindest wenn das möglich sei. Denn oft bleibe es nicht bei Müll, kaputten Glasflaschen und Lagerfeuerresten nächtlicher Partys, sondern es seien größere Schäden zu verzeichnen.

Die neun Mitglieder der Turmgarde und ihre Familien haben viel Engagement und Mühe in die Verschönerung des Geländes rund um den Turms gesteckt. Vieles davon ist nach Angaben Balkes direkt wieder beschädigt worden. Nach und nach seien etwa ein Sicherheitszaun am Hinterausgang des Turmes eingetreten und das selbstgebaute große Xylofon aus Holz zerstört wurden. „Und die Schilder, die wir um das Beet angebracht haben, wurden abgerissen“, zählt Balke nur einige Dinge auf.

Am Gehrdener Burgbergturm gibt es viel zu tun. Gerade hinten ist alles voller Schmierereien. Quelle: Janna Silinger

Auch an den Säulen für den neuen Brunnen habe sich jemand zu schaffen gemacht, und auch ein Teil des Burgberg-Quiz’ sei abgebrochen, klagt Balke. Dabei handelt es sich um Holzbretter, auf denen in Plastik laminierte Fragen zu dem Turm und der Stadt Gehrden stehen. Es handele sich um völlig unnötige Gewalt, findet Balke. Er habe absolut nichts dagegen, wenn Menschen oben am Burgberturm Zeit verbringen. „Sie sollen aber einfach nichts kaputtmachen und ihren Müll wegräumen“, wünscht er sich.

Turmgarde möchte Kameras aufhängen

Der Leiter der Turmgarde hat nach eigener Auskunft auch schon mehrfach den Kontakt zur Stadt gesucht. Eine Idee sei es, dort oben Kameras aufzuhängen. „Das muss jetzt aber erst mal besprochen werden“, sagt er. Solche Entscheidungen auf öffentlichen Geländen seien nie ganz leicht zu treffen.

Die Bänke vor dem Turm wird die Stadt nun abbauen. „Es soll möglichst wenig einladend aussehen“, erläutert Balke. Außerdem seien diese inzwischen marode und auch schon Opfer von Vandalismus geworden. Die Schmierereien werden auch nicht mehr entfernt.

Der Zaun hinter dem Gebäude wurde abgetreten. Quelle: Janna Silinger

Die Turmgarde hingegen möchte nicht aufgeben, sondern weiter aktiv sein. „Wir bauen ein neues Xylofon, und wir bauen die Säulen um den Brunnen wieder auf“, sagt Balke stolz. Dieses Mal solle das massiv geschehen, dass hoffentlich niemand mehr die Teile eintreten könne. Um das zu finanzieren, konnte die Turmgarde – in Absprache mit der Stadt – Spenden von Gehrdenern entgegennehmen. „Wir bekommen zum Beispiel auch Betonsäcke“, erzählt Balke. Damit werde man ein richtiges Fundament um den Brunnen legen. „So leicht kriegt das dann hoffentlich niemand mehr kaputt.“

Turmgarde muss lüften und kontrollieren

Außerdem hofft Balke, dass der Turm bald wieder regelmäßig öffnen kann. „Wir haben jetzt schon so lange zu, dass die Luftfeuchtigkeit innen angefangen hat, die Ausstellung anzugreifen“, berichtet er. Deshalb kommt er mit seiner Frau Ina und den beiden Kindern Iliana und Liem jede Woche einmal zum Lüften hoch. „Und um zu kontrollieren.“

Die Familie Balke hüllt sich als Turmgarde in historisches Gewänder. Quelle: Janna Silinger

Doch auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen, deshalb kommt die ganze Familie im Gewand zum Turm – und übt sich auch ein bisschen im Bogenschießen. „Wir bereiten uns vor“, sagt Ina Balke. Denn irgendwann in diesem Jahr möchte die Turmgarde unbedingt ihr zehnjähriges Bestehen nachfeiern. „Das hätte eigentlich 2020 passieren sollen“, sagt ihr Mann. Die Feier sei jedoch coronabedingt ausgefallen. Ein neues Datum steht zwar noch nicht fest, aber Benjamin Balke und seine Familie sind guter Hoffnung.

Von Janna Silinger