Benjamin Balke steht auf dem Burgbergturm und zeigt in Richtung Nordwesten. „Wenn es ganz klar ist, kann man das Steinhuder Meer funkeln sehen.“ Er kenne den Turm, verbringe dort viel Zeit. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Gehrdener Turmgarde versucht Balke, diesen Ort zu verschönern. Dessen bewegte Geschichte, die Mythen um die Entstehung der Wallanlage, all das müsse bewahrt werden.

Doch zuletzt wurde ihre Arbeit zunichte gemacht: Am Wochenende hätten Unbekannte offenbar eine Party am Turm gefeiert, sagt Balke: „Hier war viel Müll und die haben ein Lagerfeuer gemacht.“ Er habe die Stadt informiert, die Polizei werde nur bei größeren Sachbeschädigungen dazugeholt. „Trotzdem überlegen wir, ob eine Sicherheitskamera sinnvoll wäre. Auch wenn wir das eigentlich nicht wollten.“

Benjamin Balke will dafür sorgen, dass der Burgbergturm für Ausflügler attraktiv bleibt. Quelle: Janna Silinger

Freiwilliges Engagement wird mit Füßen getreten

Er sei enttäuscht. Die Gruppe gebe sich viel Mühe, das Gelände und den Turm zu pflegen – freiwillig. Und dann werde dieses Engagement mit Füßen getreten. „Ich habe immer richtig Angst, dass irgendwann das große Xylophon, das ich gebaut habe, hin ist.“ Balke könne es verstehen, wenn Menschen dort friedlich die Natur genießen möchten, aber dann sollten sie hinterher aufräumen. So einfach sei das.

Es sei auch in den vergangenen Jahren öfters vorgekommen, dass Gegenstände kaputtgemacht oder die Umgebung verwüstet wurde. Aber seit Beginn der Corona-Krise hätten Vandalismus und Vermüllung stark zugenommen. „Sonst ist so was ein- oder zweimal im Jahr passiert. In diesem Jahr gab es schon fünf bis sechs Vorfälle.“ Ein Dämpfer für das Engagement der Gruppe.

Hinterlassenschaften einer Party am Turm. Quelle: Janna Silinger

Turmgarde sorgt seit 2006 für Ordnung

Ihre Arbeit begann die Freiwilligen 2006: Damals hatte sich Jan-Philipp Schäfer zufällig zeitgleich mit einem anderen Bürger bereit erklärt, den Turm regelmäßig für Besucher zu öffnen. Seitdem können Interessierte zweimal im Monat das 22 Meter hohe Bauwerk aus dem Jahr 1896 besichtigen.

Drei Jahre später hätten Balke und Schäfer sich über die Arbeit kennengelernt und schnell ihr gemeinsames Interesse für das Mittelalter entdeckt. Das habe sie dann auf die Idee gebracht, sich nicht nur zu engagieren, sondern auch ihr Hobby zu pflegen. „Wir haben dann die Turmgarde gegründet und jeden dritten Sonntag im Monat gemeinsam Besichtigungen angeboten.“

Die Mittelaltergruppe muss immer häufiger hinter Unbekannten herräumen, die am Turm feiern. Quelle: Janna Silinger

Gruppe will Anbau wieder öffnen – und hofft auf die Stadt

Dabei trägt die Gruppe stets mittelalterliche Gewänder, sie organisieren Schwertkämpfe oder Aktionen für die Kinder. „Wir mögen einfach das Thema Mittelalter“, sagt Balke lächelnd. Das Gelände biete zum Ausleben dieses Hobbys eine gute Bühne. Er hoffe nun, dass diese Veranstaltungen und die Besichtigungen des Turms bald wieder möglich sein werden.

Der Anbau könne schon seit zwei Jahren nicht mehr betreten werden. Dort drohe Einsturzgefahr, sagt Balke. „Wir stehen ständig im Gespräch mit der Stadt“, erzählt der Familienvater. Das langfristige Ziel der Gehrdener Turmgarde sei es, den Ort als Ausflugsziel für die Menschen aus der Umgebung attraktiv zu gestalten – mit allem, was er hat.

Von Janna Silinger