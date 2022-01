Gehrden

Noch deutet am Gehrdener Berg zwar wenig darauf hin: Trotzdem rückt die geplante Sanierung der Struckmeyerschen Mühle näher. „Unser Ziel ist es, schon im Sommer erste kleine Veranstaltungen anzubieten“, sagt Marcel Szot vom gemeinnützigen Interessenverein Burgbergfreunde.

Gemeinsam mit Malte Losert hat er diesen Verein erst im Dezember 2020 gegründet. Im Sommer 2021 wurde der Pachtvertrag für die städtische Immobile unterschrieben. Das Ziel: Losert und Szot wollen die 1878 erbaute und unter Denkmalschutz stehende Mühle sanieren, als Naherholungsziel aufwerten und als Ort für Kleinkunstaktionen und Veranstaltungen etablieren. „Damit wir in Kürze den Bauantrag stellen können, messen wir schon auf dem Grundstück alle notwendigen Flächen und Grenzen aus“, berichtet Szot.

Malte Losert (links) und Marcel Szot messen für den Bauantrag alle Flächen aus. Quelle: Ingo Rodriguez

Szot und Losert haben ehrgeizige Pläne: Das Gelände rund um die Mühle soll ebenfalls aufgewertet werden. Für Kinder sind Erlebnisorte geplant. Plätze zum Verweilen sollen Ausflügler einladen. In loser, aber regelmäßiger Reihenfolge sollen kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen oder kleine Konzerte und pädagogische Aktionen angeboten werden – inklusive einer Gastronomie.

„Wir haben inzwischen schon einige Dinge angeschoben“, sagt Szot. Unter anderem stehe der Verein bereits in einem intensiven Austausch mit Vertretern der Stadt und der Denkmalschutzbehörde der Region Hannover sowie mit einem Architekten, den Nachbarn und dem früheren Mühlenpächter Norbert Gardlo. Nun gehe es darum, verschiedene Aufgaben abzuarbeiten. Mit der Bauaufsicht der Region werde zurzeit geklärt, welche Ideen sich wie umsetzen ließen. Für den Mühlenstandort will die Stadt einen Bebauungsplan aufstellen und den Flächennutzungsplan ändern, um auf dem Areal einen juristisch soliden Aufenthalt von Besuchergruppen zu ermöglichen. „Das ist bislang bei Aktionen in einer rechtlichen Grauzone geschehen“, sagt Szot. Eine gute Nachricht: Die Sanierung der Mühle kann schon in Kürze beginnen. Das sei bei denkmalgeschützten Gebäuden für den reinen Erhalt gestattet.

Geschätzte Gesamtkosten: rund 300.000 Euro

Die Burgbergfreunde haben auch schon einen ersten groben Kostenplan aufgestellt. Insgesamt geht der Verein von einem Investitionsvolumen von rund 300.000 Euro aus – inklusive barrierefreien Zugangs auf dem Gelände. Auf Anraten des Denkmalpflegers will sich der Verein Tipps von Mühlenexperten für die notwendige Sanierung der Außenhaut holen. „Möglicherweise muss nicht die gesamte Fassade, sondern nur punktuell erneuert werden“, hofft der Vorsitzende Szot. Was bereits geklärt sei: „Ein Großteil der morschen Holzbalken im Inneren lässt sich ausbessern und erhalten.“

Unter anderem müssen die marode Außenfassade sowie die feuchten Innenwände saniert werden. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir fangen ohne Startkapital an“

Für den Verein hat nun die Phase der Fördergeld- und Spendenakquise begonnen. „Wir fangen ohne Startkapital an, Einnahmen hatte der Verein noch nicht“, betont Szot. Auch künftig sei es kein kommerzielles Projekt. Der Verein erwirtschafte keine Gewinne. Deshalb hoffen Losert und Szot für die Sanierung auf Unterstützung aus ihrem Netzwerk. Sie wollen Handwerker und örtliche Betriebe für Sachspenden gewinnen. Der Verein hofft auch auf private Geldspenden. „Sanierung und Erhalt der Mühle sind als Ziel in der Satzung festgeschrieben. Einen anderen Zweck für das Geld gibt es nicht“, betont der Vorsitzende. Er kündigt diesbezüglich auch eine geplante Informationsveranstaltung an.

Auch das Außengelände soll umgestaltet werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Erforderlich sind für den Verein aber auch ehrenamtliche Arbeitseinsätze auf dem Gelände. Einen ersten Entwurf für die gastronomische Möbelaufstellung rund um die Mühle gibt es bereits. „Es sollen später aufwärmbare Dinge wie Flammkuchen oder Suppen und Getränke serviert werden“, sagt Szot.

Fragen zum Projekt können per E-Mail ab info@burgbergfreunde.de gestellt werden. Finanzielle Zuwendungen können auf das Spendenkonto Burgbergfreunde e.V. bei der Sparkasse Hannover eingezahlt werden. Die IBAN lautet DE27 2505 0180 0910 4909 88, BIC: SPKHDE2HXXX.

Von Ingo Rodriguez