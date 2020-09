Gehrden

Eine Anbindung der Gehrdener Kernstadt an das Schienennetz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist in naher Zukunft und auch in den nächsten Jahrzehnten unrealistisch. Das ist die Einschätzung des Ausschusses für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr. Damit haben die Mitglieder des Gremiums in ihrer Sitzung auch einen Antrag der Linken mit großer Mehrheit abgelehnt. Ratsherr Dirk Tegtmeyer von der Linkspartei hatte vorgeschlagen, zumindest eine Machbarkeitsstudie für die Anbindung Gehrdens an die S-Bahn oder die Stadtbahn in Auftrag geben zu lassen. Vergeblich: Die Mehrheit des Ausschusses sprach sich dafür aus, die Forderung nach einer Verlängerung der Buslinie 500 zum S-Bahnhof in Weetzen nicht mit einer unrealistischen Zusatzforderung zu belasten.

Linke werben für langfristig bessere Lösung

Tegtmeyer hatte zuvor für die Anbindung an ein Schienennetz als langfristig bessere Lösung geworben. Auch angesichts des zunehmenden Bedarfs an Gewerbeflächen sei es notwendig, mit einer optimalen Anbindung bessere Vermarktungsmöglichkeiten zu schaffen, sagte er. Deshalb sei es auch dringend erforderlich, vor der Ausweisung neuer Industriegebiete in der Bauleitplanung, Flächen für eine mögliche neue Schienenverbindung freizuhalten. „Wir müssen auch vor dem Hintergrund des nächsten Nahverkehrsplanes bei der Region Hannover das Thema anstoßen“, sagte Tegtmeyer. Er verwies auch auf den Nahverkehrsplan 2015: Dort werde Gehrden immerhin auch als eines der nicht erschlossenen Gebiete mit Potenzial genannt.

Tegtmeyer wollte in seinem Antrag nicht einmal auf endgültige Formulierungen oder eine Favorisierung von S-Bahn oder Üstra-Stadtbahn pochen. Er hatte im Antrag aber für eine S-Bahn-Anbindung sogar schon einen möglichen Streckenverlauf ausgearbeitet: und zwar südlich der Bundesstraße 65 bis nach Wichtringhausen. Es seien nur minimale Eingriffe in die bestehende Bebauung notwendig, hieß es im Antrag der Linken. Die Stadt Gehrden möge die Region auffordern, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, um mögliche Streckenverläufe, die Kosten und die Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Ausgerechnet CDU lehnt Antrag ebenfalls ab

Auf Ablehnung stieß Tegtmeyer gleich zu Beginn der Diskussion ausgerechnet seitens der CDU. Vor einem Jahr hatten auch die Christdemokraten gefordert, dass sich Gehrden mit aller Kraft bei der Region für einen Anschluss der Üstra-Stadtbahn bis in die Kernstadt stark mache. Diese Forderung schwächte deren Fraktionschef Thomas Spieker jetzt ab. „Die Idee findet die CDU grundsätzlich gut, immerhin hat die derzeitige Verlängerung der Stadtbahn bis nach Hemmingen gezeigt, was alles möglich ist“, sagte Spieker zwar zunächst. Man dürfe nun aber nicht den zehnten vor dem ersten Schritt machen, fuhr Spieker dann fort.

Die von der Stadt erst kürzlich einstimmig beschlossene Eilresolution mit einer Forderung nach der Verlängerung der Buslinie 500 bis Weetzen sei jetzt erst einmal die schnellere Lösung. Darauf müsse die Stadt sich konzentrieren. Eine Verlängerung der Stadtbahn sei in den nächsten zehn Jahren unrealistisch. „Ein Antrag auf eine Machbarkeitsstudie muss auch Chancen haben und wird von der CDU gerne in Zukunft unterstützt, wenn er nicht so unausgegoren ist“, sagte Spieker.

Verlängerung der Buslinie hat Vorrang

Seiner Argumentation schlossen sich auch die FDP und die Grünen nahezu gleichlautend an: Auch, wenn eine Anbindung an das Schienennetz für Gehrden wünschenswert wäre. Die Verlängerung der Buslinie 500 dürfe nicht auf diese Weise gefährdet werden, hieß es in den Redebeiträgen. Tegtmeyer hatte vor der Abstimmung noch einmal auf die Notwendigkeit eines möglichst frühzeitigen Vorstoßes hingewiesen. „Es ist klar, dass eine Anbindung an das Schienennetz Jahrzehnte dauern kann, aber das ist kein Grund, das nicht schon jetzt zu fordern“, lautete seine vergebliche Argumentation. Für seinen Antrag stimmte kein Ausschussmitglied. FDP und AfD enthielten sich immerhin.

Letzte Fahrt: Vor dem Bahnhof in Gehrden warten im Juni 1961 zahlreiche Bürger auf die Straßenbahn. Quelle: Privat

Hoffen auf die Verlängerung der Buslinie 500

Nun müssen die Gehrdener also auf die Verlängerung der Regiobus-Linie 500 hoffen, um künftig schneller nach Hannover zu kommen. Der sogenannte Sprint-H braucht zurzeit rund eine Stunde bis zum Hauptbahnhof Hannover. Das ist vor allem Jugendlichen und Berufspendlern deutlich zu lange. Deshalb setzen sich zahlreiche Gehrdener für eine Verlängerung der Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen ein.

Politische Forderung: Die Sprint-H der Buslinie 500 sollen bis zum S-Bahnhof in Weetzen fahren. Quelle: Dirk Wirausky

Gleich zu Beginn der Sitzung hatte Gehrdens Jugendbürgermeister Niclas Hischke der Stadt eine Sammlung mit mehr als 1700 Unterschriften überreicht. Um ihrer Forderung nach einer Verlängerung der Buslinie Nachdruck zu verleihen, hatten die beiden Jugendparlamente Gehrden und Ronnenberg sowie die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ diese Unterschriften an den vergangenen beiden Wochenende an verschiedenen Standorten eingesammelt.

Bis 1961 fuhr die Stadtbahnlinie 10 nach Gehrden Gehrden war bis 1961 tatsächlich direkt an Hannover angebunden – durch die Stadtbahnlinie 10. Die Strecke verlief von Empelde über Benthe, Gehrden, Leveste, Langreder, Egestorf nach Barsinghausen. Die Eröffnung der Linie war am 1. Oktober 1899. In Gehrden befand sich ein Straßenbahnbetriebshof. Vom Betriebshof führte eine Zweigstrecke auf den Gehrdener Berg zum Berggasthaus Niedersachsen, das 1899 durch die Straßenbahngesellschaft errichtet worden war. An Wochenenden bewältigte die Straßenbahn einen regen Ausflugsverkehr dorthin. 1917 wurde diese Strecke stillgelegt, da die Fahrleitung vom Deutschen Heer beschlagnahmt worden war. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde sie nicht wieder in Betrieb genommen. Die Einstellung des Bahnbetriebes auf der Strecke Gehrden-Barsinghausen war am 27. Juli 1952, 1961 folgte der Abschnitt Empelde-Gehrden. ir

Ein Exemplar soll nun zusammen mit einem entsprechenden Antrag auch bei der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses der Region Hannover abgegeben werden. Laut Spieker ist die Forderung nach der Verlängerung der Buslinie die aus der Bevölkerung am meisten unterstützte Initiative in der jüngeren Geschichte der Stadtpolitik.

