Gehrden

Politiker, Jugendliche und Berufspendler fordern seit Monaten eine attraktive Verbindung mit der Regiobuslinie 500 an den S-Bahnhof in Weetzen. Sie versprechen sich davon kürzere Fahrtzeiten bis zum Hauptbahnhof Hannover, eine bessere Anbindung an den Bahnverkehr nach Springe und Hameln sowie eine regelmäßige Taktung mit Anschluss an die S-Bahnen, auch nachts und am Wochenende.

Die Region lehnt diese Wünsche allerdings ab. Sie vertritt die Ansicht, dass Gehrden mit der Sprint-H-Linie 500 gut an die Landeshauptstadt angebunden ist. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz hatte Mitte März in einer öffentlichen Ratsinformation den fehlenden Bedarf und eine zu geringe Nachfrage als Hauptargumente für die ablehnende Haltung genannt. Dies gehe laut Franz aus einer aktuellen Zählung von Fahrgästen auf der Strecke der Buslinie 522 hervor, die aktuell zwischen Gehrden und Weetzen verkehrt.

Region sieht keinen Bedarf

Laut Franz hatte eine einwöchige Zählung ergeben, dass die bestehende Verbindung der Linie 522 kaum genutzt wird. Im Durchschnitt seien die Busse zwischen Gehrden und Weetzen in beiden Richtungen pro Fahrt statistisch gesehen nur mit 2,1 bis 2,3 Fahrgästen besetzt. Während pro Werktag durchschnittlich nur etwa 20 Gäste von Gehrden mit dem Bus zum S-Bahnhof nach Weetzen fahren, steigen laut Franz pro Tag rund 2000 Fahrgäste in Gehrden in den Regiosprinter der Linie 500 nach Hannover ein. Wegen der jüngsten Zählung fühle sich die Region in ihren Plänen bestärkt, zusätzliche Busse und Personal lieber auf Strecken mit einer großer Auslastung einzusetzen. Eine Verlängerung der Linie 500 bis nach Weetzen würde nach Angaben der Region etwa 450.000 Euro kosten.

Diese Argumente bestreitet die Bürgerinitiative (BI) Wir in Gehrden. „Eigene Zahlen der Region aus dem Mai 2020 ergeben eine ausreichende Auslastung einer solchen Verbindung“, sagt Hartmut Weimar, Sprecher der BI. Auch die Kostenberechnung zweifelt die BI an. Die behaupteten Kosten für zusätzliche Busse sowie baulichen Maßnahmen am Bahnhof Weetzen würden nicht entstehen. Es seien keine zusätzlichen Busse, Fahrer, Toiletten und Wartepositionen für Busse notwendig. „Die gibt es dort schon“, meint der BI-Sprecher.

Bürgerinitiative macht Vorschläge

Die BI plädiert dafür, die aktuelle Endhaltestelle Schwesternhaus unterhalb des Gehrdener Klinikums nicht mehr anzufahren. Es gehe nur um die Verlegung der Endhaltestelle vom Schwesternhaus zum Bahnhof Weetzen, so Weimar. Die Linie 522 könnte dann eingespart und die dort verkehrenden Busse auf anderen stark genutzten Linien eingesetzt werden.

Bereits unmittelbar nach der Sitzung kurz vor Ostern hatte die BI ihren Unmut geäußert. Sie prangerte an, dass Bürgerinnen und Bürger langsam nicht mehr wüssten, wie sie aus dem Rathaus Unterstützung für ihr Anliegen bekämen könnten. Stattdessen werde das Heft aus der Hand gegeben und darauf verwiesen, die Entscheidungen der Region nicht beeinflussen zu können, hieß es in einem Schreiben an Bürgermeister Cord Mittendorf.

Auch die CDU kritisierte die Region. „Es ist nicht zu fassen, dass eine Verkehrserhebung mitten im Lockdown als Maßstab herangezogen wird“, sagte CDU-Fraktionschef Thomas Spieker verärgert.

Von Dirk Wirausky