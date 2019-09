Gehrden

In der Nacht zu Sonnabend hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Scheibe eines Büros in einem Haus an der Ronnenberger Straße mit einem Stein einzuschlagen. Dies gelang jedoch nicht. Lediglich die äußere Scheibe der Doppelverglasung wurde zerstört. Eine Überwachungskamera hat von den Vorgang ein Video aufgezeichnet, auf dem der Täter zu sehen ist. Die Polizei sucht allerdings noch weitere Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder andere, sachdienliche Hinweise an das Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 weitergeben können. uwe

Von Uwe Kranz