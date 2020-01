Gehrden

Im Durchschnitt weit mehr als 100 Einsätze pro Jahr und immer höhere technische Anforderungen sowie Wartungsaufgaben: Die Feuerwehr Gehrden hat in ihrer Jahresversammlung auf die zunehmenden Belastungen und den steigenden Arbeitsaufwand reagiert: In das Technikteam des Kommandos wurde ein dritter Gerätewart berufen.

„ Atemschutz, Messtechnik und viele andere technisch anspruchsvolle Aufgaben machen es erforderlich, dass wir das zuständige Personal ausbauen“, begründete Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke den Schritt. Künftig wird außer Marcel Kirmse und Lutz Fricke nun auch noch Pierre Schachner als Gerätewart im Einsatz sein. Jan-Hinrich Warmbold fungiert als Zeugwart. Bei ihrer Wahl gab es keine Gegenstimme.

Zur Galerie Die Gehrdener Feuerwehr hat in der Festhalle auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. In der Jahresversammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder befördert und für langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Wie viel ehrenamtliche Arbeit die Schwerpunktfeuerwehr allein im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte, berichtete Zugführer Timo Schröder: Die Einsatzabteilung rückte demnach zu insgesamt 112 Einsätzen aus – darunter 39 Brände und 57 technische Hilfeleistungen wie etwa bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden und bei gleich 18 Einsätzen wegen hilfloser Personen hinter verschlossenen Türen. „Bei insgesamt 25 Einsätze ging es um Menschenrettung“, berichtete Schröder.

Für heutige Verhältnisse sei es dennoch ein durchschnittliches Jahr gewesen. Im Vorjahr hatte die Feuerwehr 125 Einsätze abgearbeitet. Vor zehn Jahren noch seien nur etwa 70 Einsätze pro Jahr Durchschnitt für die Schwerpunktfeuerwehr gewesen. Nun sei aber zu erwarten, dass die Zahlen künftig noch weiter ansteigen – allein schon wegen zunehmend extremer Wetterlagen.

Mehr als 10.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Auch jenseits des Einsatzaufkommens hatte die Feuerwehr im vergangenen Jahr viel zu tun: Ortsbrandmeister Fricke erinnerte noch einmal an die Einführung und Umrüstung auf Digitalfunk, die Inbetriebnahme eines neuen Einsatzleitwagens und die Aktion anlässlich des 110-jährigen Bestehens. Mit Ausbildungsstunden, Lehrgängen, Sitzungen, Diensten, Wartung und Verwaltungsaufwand habe die Schwerpunktfeuerwehr insgesamt 10.522 ehrenamtliche Arbeitsstunden absolviert.

Viel Lob für hochmotiviertes Team

Immerhin steht der Gehrdener Feuerwehr dafür genug Personal zu Verfügung: Derzeit besteht die Einsatzabteilung laut Fricke aus 72 Aktiven – darunter sind zwölf Frauen. Insgesamt sind in der Feuerwehr Gehrden 728 Mitglieder organisiert – darunter auch fast 50 Musiker im Spielmannszug und im Musikzug, 44 Kinder und Jugendliche in den Nachwuchsabteilungen sowie etliche Förderer. „Wir sind ein hochmotiviertes Team, auf das sich die Bürger verlassen können“, betonte Fricke.

Von den zahlreichen Ehrengästen in der voll besetzten Festhalle wurden die Leistungen der Feuerwehr gewürdigt. Gehrdens stellvertretender Bürgermeister Hans-Heinrich Meinecke etwa hob die zwei großen Leistungen der Feuerwehr hervor. „Sie sorgt für Sicherheit und leistet Beiträge zum gesellschaftlichen Programm in der Stadt“, sagte er.

Fritz Marlin (70) wird von Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke (rechts) und Stellvertreter Oliver Schröder für langjährige ehrenamtliche Dienste im Ortskommando ausgezeichnet. Quelle: Ingo Rodriguez

Einen großen Beitrag für das hohe Ansehen der Feuerwehr in Gehrden hat in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem auch Fritz Marlin geleistet. Der 70-jährige Kassierer zog sich nach seinem letzten Kassenbericht und insgesamt 21 Amtsjahren aus dem Ortskommando zurück. Er wurde mit Applaus im Stehen und einem großen Geschenkkorb in den Feuerwehrruhestand verabschiedet. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung den bisherigen Schriftführer Markus Ebel. Dessen Posten übernimmt Olaf Sieker.

Sven Naujoks freut sich über die Floriansmedaille. Quelle: Ingo Rodriguez

Über eine ganz besondere Auszeichnung freute sich in der Versammlung Sven Naujoks. Der stellvertretende Regionsjugendfeuerwehrwart Matthias Düsterwald verlieh ihm wegen mehr als 20-jähriger Verdienste im Bereich der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung die Floriansmedaille der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Jan-Hinrich Warmbold wurde für 25-jährige Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung geehrt. Birte Sohns wurde für 30-jährige Dienste als Musikerin ausgezeichnet.

Stadtbrandmeister Olaf Zieske (rechts) zeichnet Jan-Hinrich Warmbold für 25-jährige Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung aus. Quelle: Ingo Rodriguez

Zahlreiche Mitglieder werden befördert und geehrt In der Jahresversammlung der Feuerwehr Gehrden hat Stadtbrandmeister Olaf Zieske zahlreiche Einsatzkräfte befördert: Tobias Winter und Timo Schröder sind jetzt Brandmeister, Marcel Kirmse und Lutz Fricke wurden jeweils zum Hauptlöschmeister ernannt, Pascal Kirmse zum Löschmeister. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Leon Scheibler, Olaf Sieker und Thorsten Stach. Feuerwehrmänner- und frauen sind jetzt Jan Borowski, Ann-Kathrin Bothe, Robin Ebel, Pascual Heine, Jessica Porrmann und Franziska Stich. Jan Meise und Tim Beier wurden in die Einsatzabteilung übernommen. Befördert wurden außerdem die Musiker Johanna Struck, Pia Schulz und Johannes Panzer. Ausgezeichnet wurden aber auch Fördermitglieder: Friedrich Knölke ist seit 50 Jahren Förderer. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Friedrich-Wilhelm Beier, Heinrich Warmbold und der frühere Stadtdirektor Hans Bildhauer geehrt. Christine Fricke ist seit 25 Jahren Fördermitglied.

Stadtbrandmeister Olaf Zieske (rechts) und Stellvertreter Alexander Stoßberg befördern Timo Schröder (links) zum Brandmeister. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez