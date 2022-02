Gehrden

Im Zeiten der Corona-Pandemie sind auch Kinder bereits bestens aufgeklärt, wenn es um Ansteckungsgefahren und Risiken geht: „Der kleine Piks tut nicht weh und schützt mich vor Corona“. Mit diesem Satz hat am Sonnabend die zehnjährige Nina aus Barsinghausen kurz und knapp den Nutzen einer Impfung gegen das hochansteckende und gefährliche Virus zusammengefasst. Sie war mit ihrem Vater nach Gehrden zur Impfaktion für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis elf Jahren gekommen. Der bereits zweite Termin für Kinderimpfungen in Gehrden wurde gut angenommen. Fast im Zehminutentakt kamen Eltern mit ihrem Nachwuchs ins Vierständerhaus.

Fabian Dranicki vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bestätigte den Eindruck: „Schon beim ersten Termin in Gehrden wurden vom mobilen Impfteam innerhalb von sieben Stunden etwa 50 Kinder geimpft. Darunter waren Erst- und Zweitimpfungen in allen Altersklassen“, berichtete der ASB-Ansprechpartner des Impfteams der Region Hannover. Die Region hatte die Aktion auch jetzt wieder in Kooperation mit der Stadt und dem ASB angeboten. Am Sonnabend hatten die ASB-Mitarbeiter nach etwa vier Stunden erneut fast 30 Impfdosen verabreicht. „Die meisten Eltern und Kinder waren angemeldet. Viele kommen aber auch ohne Termin vorbei“, sagte Dranicki.

Gespräch mit Hausarzt unterstützt Impfambition

Die zehnjährige Nina berichtete von einem anderen Trend: „Von meinen Klassenkameraden sind noch nicht viele gegen Corona geimpft.“ Allein schon wegen der täglichen Corona-Tests in der Schule werde über dieses Thema manchmal gesprochen, sagte das Mädchen. Die Fünftklässlerin nannte auch den Hintergrund für eine offenbar gemeinsam mit ihren Eltern einhellig getroffene Entscheidung: „Ich wollte auch geimpft werden, weil mich das schützt.“

Der Vater nickte bestätigend: „Wir Eltern sind schon seit Mitte des vergangenen Jahres geimpft und haben uns schnell entschieden: Sobald Impfungen für Kinder möglich sind, sollten wir das machen“, sagte der Mann aus Barsinghausen. Ein Gespräch mit dem Hausarzt habe diese Haltung gestärkt. Bei dem Mediziner sei der Tochter auch die erste Impfdosis verabreicht worden. Der Termin für die Zweitimpfung sei jedoch kürzlich wegen einer Familienquarantäne geplatzt. „Deswegen sind wir jetzt zu dem Angebot nach Gehrden gekommen“, sagte der Vater.

„In meiner Klasse sind schon fast alle geimpft“

Bestens informiert zeigte sich auch die elfjährige Leni aus Wennigsen. „Bei der Impfung bekomme ich nur so eine Art Coronavirus gespritzt, damit mein Immunsystem vor dem richtigen Virus geschützt ist“, sagt die Sechtsklässlerin von der KGS Wennigsen. Sie kenne sich mit dem Thema wegen der Berichte in Radio und Fernsehen gut aus. „Deshalb wollte ich geimpft werden, damit ich nicht so doll krank werde, falls ich mich doch anstecken sollte“, sagte Leni. Sie berichte aber: „In meiner Klasse sind schon fast alle geimpft.“

Lenis Mutter Antje Neuendorf – als Mitarbeiterin einer Arztpraxis „schon längst geboostert“ – zeigte sich hocherfreut über die Entscheidung ihrer Tochter. „Natürlich denkt man länger über unbekannte Langzeitfolgen nach, wenn man nicht für sich selbst, sondern für das eigene Kind entscheidet“, sagte die Mutter, nachdem ihrer Tochter der Wirkstoff gespritzt worden war. „Ich habe gar nichts gespürt“, berichtet die Elfjährige. Der kleine Piks habe nicht wehgetan.

„Langzeitfolgen sind bei Ansteckung wahrscheinlicher als Impfrisiken“

Matthias Schulze war mit seiner neunjährigen Tochter Charlotte sogar aus Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont nach Gehrden zur Kinderimpfung gekommen. Für ein Angebot in Hameln habe er am Vorabend keinen Termin mehr online buchen können. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Krankenpfleger habe sei er zwar selbst längst geimpft, habe aber zeitliche Probleme gehabt, einen Termin für die Tochter frühzeitig zu planen. Deshalb ging es für Vater und Kind rund 40 Minuten lang mit dem Auto nach Gehrden – auch weil sich Charlotte auf die Impfung gefreut habe und einverstanden gewesen sei. Die Impfentscheidung konnte Schulze begründen: „Komplikationen und Langzeitfolgen sind bei einer Corona-Ansteckung wahrscheinlicher als die Imfprisiken.“

Von Ingo Rodriguez