In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Heimatbund Gehrden einen neuen Vorstand gewählt. Das war nötig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Dieter Mahlert kürzlich verstorben ist.

Einen klassischen Vorsitzenden gibt es nicht mehr. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Peter Lübcke stellte sich aufgrund seiner zahlreichen Ehrenämter für diese Funktion nicht zur Verfügung. Als Sprecher werde er die Gruppe aber gerne nach außen vertreten. „Wir haben uns im Vorfeld dieser Sitzung natürlich über die weitere Arbeit der Gruppe und die personelle Besetzung Gedanken gemacht. Wie wir alle wissen, ist mit unserem verstorbenen Vorsitzenden Dieter Mahlert eine große Lücke entstanden, die schwer zu schließen sein wird. Es muss aber unsere Aufgabe sein, die erfolgreiche Arbeit in seinem Sinne fortzusetzen“, sagte Lübcke.

Versammlung folgt Lübckes Vorschlag

Sein Vorschlag, die Vorstandsarbeit auf ein vierköpfiges Team mit ihm als Sprecher, Waltraud Achilles als Schatzmeisterin, Bernd Ebeling als Schriftwart und Rainer Piesch als Beisitzer zu verteilen, stieß auf allgemeine Zustimmung. Die rund 40 anwesenden Mitglieder votierten einstimmig für den Vorschlag.

Es sei ein wahrer Glücksgriff, dass Rainer Piesch für eine Mitarbeit im Vorstand habe gewonnen werden können. „Er ist allen Mitgliedern durch sein Vorträge und von den Power-Point-Präsentationen bekannt und wird bei den Vorbereitungen für das Jahresprogramm ein wichtiges Vorstandselement sein“, sagte Lübcke, der in seiner neuen Rolle den Freundeskreis Lokalgeschichte mit seinen Mitgliedern und das Stadtarchiv bat, zum Jahresprogramm des Heimatbundes Gehrden beizutragen. „Das Wissen und die Informationen sollten an alle interessierten Mitglieder des Heimatbundes in Form von Vorträgen oder Präsentationen weitergegeben werden“, bat Lübcke, der auf die nächsten Veranstaltungen hinwies. Am Freitag, 15. November, findet ab 19 Uhr im Sportheim des SV Gehrden das Grünkohlessen statt. Der „Bunte Nachmittag im Advent“ steht am Freitag, 13. Dezember, ab 15 Uhr im Berggasthaus Niedersachsen auf dem Programm. Die ausgefallene Tagesfahrt nach Hahnenklee und Okersee wird im nächsten Jahr am Mittwoch, 27. Mai, nachgeholt.

Von Heidi Rabenhorst