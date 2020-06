Gehrden

Die Vorwürfe einer Mitarbeiterin des Robert-Koch-Klinikums in Gehrden wiegen schwer: Bei einem älteren Patienten soll eine Corona-Infektion nachgewiesen worden sein, er sei aber erst spät auf eine Isolierstation verlegt worden. Sein ebenfalls älterer Zimmernachbar und alle Krankenhausmitarbeiter, die bis dahin mit ihm Kontakt hatten, befänden sich weiterhin mit anderen Patienten auf der Krankenstation – unter Nichteinhaltung der Hygienevorschriften. Das Regionsklinikum weist das zurück. Und auch im Betriebsrat ist kein solcher Fall bekannt.

An einem Mittwochvormittag sei die Mitarbeiterin von ihrem Vorgesetzten über den Corona-Fall informiert worden – mit der Ankündigung, dass sich alle Mitarbeiter der Station nach einem Corona-Test sofort in 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben hätten. Gegen 19 Uhr sei diese Ansage jedoch widerrufen worden – mit dem Hinweis auf die Systemrelevanz der Krankenhausmitarbeiter. „Man sagte mir, wir haben hier keine Leute’“, berichtet die Frau, die anonym bleiben will, gegenüber dieser Zeitung. Auf ihre Bitte, dass sie lieber das Testergebnis abwarten und zu Hause bleiben würde, sei ihr indirekt mit Kündigung gedroht worden. „Das sei Arbeitsverweigerung, und ich wisse ja, was das nach sich ziehe.“

Anzeige

Patientenversorgung muss sichergestellt sein

Das KRH Klinikum Region Hannover, zu dem die Robert-Koch-Klinik gehört, bestätigt auf Anfrage, dass die Beschäftigten wie in allen Krankenhäusern üblich zur Sicherstellung der Patientenversorgung weiterarbeiten – dies aber mit entsprechenden Vorkehrungen. „In begründeten Ausnahmefällen zur Sicherstellung der Patientenversorgung, wenn die Beschäftigten damit einverstanden sind, können wir beim Fachbereich Gesundheit beantragen, dass Beschäftigte, so lange sie symptomfrei sind, unter erhöhtem Schutz (FFP2-Maske) weiterarbeiten können“, erläutert KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. „Sinn und Zweck einer angeblichen Drohung von arbeitsrechtlichen Konsequenzen in diesem Zusammenhang erschließen sich uns nicht.“

Weitere HAZ+ Artikel

Candra Peinemann, Betriebsratsvorsitzende des Robert-Koch-Klinikums, bedauert, dass sich die Mitarbeiterin nicht an den Betriebsrat gewandt habe. „Wenn wir die Information nicht bekommen, können wir auch nicht tätig werden“, sagt sie. Sollte der Chef tatsächlich eine derartige Aussage gemacht haben, hätte sie das Gespräch mit ihm suchen können.

Halten sich Klinikmitarbeiter an die Vorschriften?

Dies hat die Angestellte nicht getan und geht weiterhin zur Arbeit. Allerdings mit keinem guten Gefühl, wie sie sagt. Denn die strengen Hygieneregeln des Krankenhauses würden nicht überall eingehalten. Alle Bediensteten trügen nur eine einfache Mund-Nasen-Maske – ein und dieselbe während ihrer gesamten Schicht. Die angebliche Begründung des Klinikums: Für einen häufigeren Wechsel der Masken sei kein Geld da.

Und auch die Klinikmitarbeiter hielten sich nicht immer an die eigentlich strengen Vorschriften. So komme man mit bis zu 15 Personen zu persönlichen Meetings zusammen, bei denen weder Abstand gehalten noch Masken getragen würden. Warum sich nicht daran gehalten werde, darüber kann die Angestellte nur mutmaßen. „Gleichgültigkeit, Ignoranz“, schätzt sie. Unter den Teilnehmern seien dabei auch Ersatzkräfte aus anderen Bereichen wie etwa der Wochenbettstation, auf der Schwangere und Säuglinge versorgt werden. „Es hat also quasi jeder mit jedem Kontakt.“

Die Sorge der Mitarbeiterin ist groß. „Ich bin total überfordert und weiß nicht mehr, was ich machen soll“, sagt sie. Die Ansteckungsgefahr ihrerseits habe bereits Auswirkungen auf ihre familiäre Situation zu Hause.

Vorwurf kann keinem konkreten Fall zugeordnet werden

Das Regionsklinikum weist die Vorwürfe zurück. Es gebe keinen Patienten, der zu spät auf die Isolierstation gekommen sei, erklärt Sprecher Ellerhoff. Der Vorwurf könne keinem konkreten Fall zugeordnet werden. Bereits bei Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 würden die betroffenen Patienten isoliert untergebracht, und bei einem positiven Testergebnis weiterhin in Isolation bleiben. Auch der Betriebsratsvorsitzenden Peinemann ist kein solcher Fall bekannt. Und sie sitze in der eigens eingerichteten Corona-Taskforce des Krankenhauses.

Klinikum: Schutzausrüstung ist ausreichend vorhanden

Das KRH widerspricht außerdem dem Vorwurf, nicht über genügend Schutzausrüstung zu verfügen. Es gebe keinen Mangel, die Materialien stünden in ausreichender Zahl und Qualität für die Beschäftigten zur Verfügung. Bei Teamsitzungen werde grundsätzlich ein Mund-Nasenschutz getragen, und es werde auf die Mindestabstände geachtet, erklärt Ellerhoff. Mit diesen Vorgaben orientiere man sich eng an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, daher gelten strenge Hygienevorschriften sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher.

Dies bestätigt auch Peinemann. Laut der Betriebsrätin werde die Einhaltung sogar regelmäßig in allen Bereichen von einem Team kontrolliert, um bei Bedarf auf die Maskenpflicht oder den Abstand hinzuweisen. Sie verstehe die Bedenken der Beschäftigten, denn sie wisse, viele Mitarbeiter hätten derzeit Angst. Aber da es im Krankenhaus neben Corona ja auch andere Infektionskrankheiten gebe, müsse man sich generell immer ausreichend schützen. Die Betriebsrätin betont, ihre Erfahrung zeige, dass die Mitarbeiter dies auch beherzigten, sowohl im Dienst als auch bei Besprechungen. Der anklagenden Mitarbeiterin bietet sie das Gespräch an. „Sie kann sich gern an uns wenden.“

Von Sarah Istrefaj