Gehrden

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Wahlplakate und -banner der CDU in Gehrden verunstaltet und gestohlen. Die CDU-Spitze zeigt sich empört. „Jegliche Entscheidungen in der Politik können diskutiert und eigene Ideen und Überzeugungen dürfen in unserem Land geäußert werden, Vandalismus und Diebstahl wiederum entziehen sich jeglicher Diskussionsgrundlage und bleiben Straftaten. Hier sprechen wir von keinem Kavaliersdelikt“, sagen CDU-Spitzenkandidat Thomas Spieker und der stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Martin Siegmund.

Auch andere Parteien betroffen

Der Vorfall ist allerdings keine Einzelfall. In den vergangenen Tagen sind auch Wahlplakate der AfD in Gehrden und Ronnenberg entwendet worden. Und in Wennigsen sind ebenfalls Wahlplakate beschmiert worden. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach aktuellem Stand rechnet die CDU mit einem Schaden in dreistelliger Höhe. Eine Strafanzeige wurde bereits erstattet. Ebenso lobt die CDU Gehrden eine Belohnung in Höhe von 100 Euro für Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen, aus.

Von Dirk Wirausky