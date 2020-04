Gehrden

Unzählige Waldameisen hat der Gehrdener Axel Mewes noch Ende März am Gehrdener Berg fotografieren können. Das Volk tummelte sich seiner Beobachtung nach seit vielen Jahren in einem abgelegten Lindenstamm in einem abgezäumten Areal. Jetzt ist das Nest bei Baumfällarbeiten zerstört worden.

Rotbuchen gefällt

Weil die trockenen Sommer der vergangenen Jahre den Rotbuchen an der Westseite des Gehrdener Bergs stark zugesetzt haben, sind die alten Bäume unlängst gefällt worden. Das Kronenholz einer Buche wurde in diesem Zuge auf den Lindenstamm geschichtet. Dabei ist der morsche Stamm, der dem Ameisenvolk als Nest diente, zerbrochen. „Von den unzähligen Ameisen ist nichts mehr zu sehen“, schreibt Mewes.

Von Sarah Istrefaj