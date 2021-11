Gehrden

Von einem Wochenendblues ist am Montagmorgen bei den Gehrdener Waldwichteln nichts zu spüren. Auch die niedrigen Temperaturen im einstelligen Plusbereich stören sie nicht. Alle Mädchen zwischen drei und sechs Jahren sind dick eingepackt, mit Mütze und Schal sowie gefütterten Stiefeln frieren sie nicht.

Nachdem die fünf Jahre alte Linda dieses Mal den Morgenkreis mit der Klangschale eingeläutet hat, machen es sich die Kinder mit der Kita-Leiterin Ronja Killmer und Erzieher Patrick Schwabe sowie dem Praktikanten Marc Mazzurana rund um die Feuerschale gemütlich. Mit dabei ist auch Jonas Kimpflinger. Er begleitet seine fünfjährige Tochter bei der Eingewöhnung. Zuvor hat Linda einen Regelkindergarten besucht. „Wir wollten ihr im letzten Kindergartenjahr noch eine Abwechslung bieten und stehen voll und ganz hinter dem Konzept, das unter anderem selbst orientiertes Spielen beinhaltet“, sagt er. Den ganzen Tag im Wald verbringen, klettern, forschen und spielen. Kein fließendes Wasser, gebastelt wird mit dem Material, das der Wald liefert.

Verein ist Träger des Waldkindergartens

In Gehrdens erstem Waldkindergarten in Trägerschaft des Vereins Gehrdener Waldwichtel unter dem Vorsitz von Nina Grote, ist all das seit Anfang des Jahres Realität. Um die Notdurft verrichten zu können, steht Kindern und Betreuern eine Komposttoilette zur Verfügung. „Das ist eine Toilette ohne Wasserspülung, bei der die Ausscheidungen direkt in einen mit Rindenmulch, Katzenstreu oder mit Stroh gefüllten Behälter geleitet und dort kompostiert werden“, verrät die Leiterin.

Der idyllisch unterhalb des Berggasthauses Niedersachsen gelegene Waldkindergarten ist aus einer Elterninitiative entstanden. Ein schmucker Bauwagen dient bei Regen als Unterkunft. „Aber meistens sind wir draußen“, fügt Erzieher Patrick Schwabe vom Betreuerteam hinzu. Und wenn es richtig stürmt und der Aufenthalt im Wald zu gefährlich wird, finden die Waldwichtel Unterschlupf im katholischen Pfarrheim.

Die Kinder treffen sich rund ums Lagerfeuer

Im Waldkindergarten müssen die Kinder auf nichts verzichten. Grenzenloser Platz zum Spielen, viele sichere Rituale wie der Morgenkreis, viel frische Luft, ein Bauwagen bei Wind und Wetter, ein Sandkasten und unendlich viel Bastelmaterial aus der Natur gehören zu den Vorzügen der Einrichtung. Derzeit treffen sich die Kinder nach dem Ankommen rund ums Lagerfeuer. „Jeden Tag kann ein anderes Mädchen oder ein anderer Junge mit der Klangschale den Morgenkreis einläuten“, erzählt Praktikant Marc Mazzurano. Heute meldet sich die fünfjährige Linda. Sie ist neu in der Gruppe und muss sich noch etwas eingewöhnen. Nicht nur die anderen Kinder helfen ihr dabei: Vor allem Dackeldame Heitje schließt sie gleich ins Herz. „Heitje ist seit dem Welpenalter immer mit dabei und liebt Kinder“, verrät Besitzerin Ronja Killmer.

Die Meinung der Kinder ist gefragt, wenn es um den Tagesplan geht. „Wir stimmen demokratisch darüber ab, welches Ziel als Waldplatz anvisiert werden soll“, fügt Killmer hinzu. Zur Wahl stehen am Montag drei Orte. Die Nase vorn hat letztlich der Einhornplatz. Die beliebte Stelle gewinnt vor dem Matsch- und vor dem Bankplatz. Bevor es losgeht, wird der Bollerwagen bestückt. Greifzangen zur Entsorgung für auf den Wegen liegenden Müll sowie Arbeitshandschuhe sind darin unter anderem zu finden. Das Wägelchen bietet aber auch Platz, wenn den Waldwichteln der Rucksack zu schwer werden sollte. Im Anhänger, dem Dogbus, kann Heitje sich ausruhen, wenn der Weg der kleinen Hündin zu beschwerlich wird.

Unterwegs gibt es immer wieder Haltepunkte. Diese sind gezeichnet mit einer kleinen Bastelei. „Dort müssen wir stehenbleiben“, berichtet der fünfjährige Said. Und auch auf der einen oder anderen Bank rasten die Kinder zwischendurch auch mal ganz gerne. Bevor es wieder zum Wichtelplatz zurückgeht, stehen Spiele auf der Tagesordnung. Gegen Mittag macht sich die Gruppe auf den Rückweg. Dort angekommen nehmen sie ihr in Thermobehältern mitgebrachtes Mittagessen ein. „Nach dem Aufenthalt an der frischen Luft schmeckt es allen besonders gut“, verrät Killmer.

Von Von Heidi Rabenhorst