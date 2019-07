Ditterke

Wie häufig muss eine öffentliche Rasenfläche gemäht werden, wenn der Wildwuchs niemanden stört? Mit dieser Frage sehen sich die zuständigen Mitarbeiter in der Verwaltung immer öfter konfrontiert. Seitdem auch in Gehrden Blühstreifen und insektenfreundliche Flächen auf großen Zuspruch in Politik und Bevölkeru...