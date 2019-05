Gehrden

Kinder schauen nur noch auf den Bildschirm und scheuen das Spiel in der Natur? Die Erzieherinnen der Kita Langes Feld können dieses Vorurteil nicht bestätigen. Drei Tage lang haben sie im Rahmen der Projektwoche mit dem Motto „Wasser, Luft, Erde“ mit den Kindern in der Erde gebuddelt, Schiffe versenkt und Papiervögel fliegen lassen. „Berührungsängste haben unsere Kinder keine, Schmutz macht den meisten nichts aus“, sagt die Erzieherin Kristin Dombeck. Aus pädagogischer Sicht soll die Projektwoche diesen natürlichen Umgang mit den Elementen Wasser, Luft und Erde festigen und zu neuen Erfahrungen führen.

Was krabbelt im Sandkasten? Was passiert, wenn ich Milch in Wasser schütte? Bei der Projektwoche „Wasser, Luft, Erde" experimentieren die Kinder der Kita Langes Feld mit den Elementen.

Welche Pflanzen, Tiere und Steine findet man im Sandkasten? Wie lösen sich Salz und Zucker in Wasser auf? An mehreren Experimentierstationen hat das Kita-Team kleine Versuche aufgebaut. Anders als im Physik-Unterricht in der Schule ist die Herangehensweise immer spielerisch. Mit Strohhalmen sollen die Kinder versuchen, bunte Wattebällchen so schnell wie möglich auf einen Teller zu heben. Nicht jedes Kind nutzt intuitiv die richtige Technik. Ein Mädchen pustet, statt durch saugen den nötigen Unterdruck zu erzeugen. „Mir ist schon ganz schwindelig“, sagt Henrik Weseli. Diese Erfahrungen sind es, denen sich die Erzieherinnen an den Projekttagen intensiver widmen können als im Kita-Alltag. „Wir haben das gesamte verfügbare Personal im Einsatz, bis zu den Praktikanten und Küchenhilfen“, sagt Kita-Leiterin Ilona Kreyes. Ihr ist es wichtig, dass die Projekttage auch einen pädagogischen Mehrwert liefern. „Es geht nicht um ein bisschen Singen und Basteln. Wir legen Wert auf ein hohes Niveau“, sagt sie. Das Mehr an Personal macht es möglich. Während im Alltag zwei Erzieher für 25 Kinder zuständig sind, bestehen die Kleingruppen diese Woche nur aus maximal acht Kindern.

Fenna Hey hat einen „Karamellstein“ entdeckt. Quelle: Mario Moers

Im Flur sind die Versuchsstationen und Ziele auf einer Tafel genau definiert. Ein Schwerpunkt ist dabei die Sprache und der Wortschatz. Wenn die Kinder mit Händen und Schaufeln im Sandkasten auf Schatzsuche gehen, sollen sie ihre Funde möglichst in eigenen Worten beschreiben. „Ich habe einen Baby-Karamellstein gefunden“, sagt Fenna Hey und hält stolz ein braunes Steinchen hoch. Als die kleine Entdeckerin kurz darauf ein „ekeliges Tier“ findet, versammelt Kita-Leiterin Kreyes alle Kinder. Gemeinsam wird überlegt, was das Insekt seien könnte. „Das Hinterteil einer toten Biene“, tippt Fenna. Es war einmal ein Maikäfer, erklärt Grabungsleiterin Kreyes.

Präsentation für die Eltern

Am Donnerstag, 16. Mai, stellen die Kinder ihre Versuche und die Ergebnisse der Projektwoche den Eltern vor. Von 16 bis 17.30 Uhr gibt es dazu in der Kita einen gemeinsamen Eltern-Kinder- Workshop. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Von Mario Moers