Eigentlich ist es eine günstige Gelegenheit: In Ditterke wird zurzeit wegen der Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße 65 tief im Erdreich gegraben. Für die Ortsdurchfahrt wird nicht nur eine neue Straße sowie ein kombinierter Fuß- und Radweg gebaut, es werden auch Arbeiten am Kanalnetz erledigt. Was jedoch trotz umfangreicher Bauarbeiten und ausgehobener Baugruben vorläufig nicht geplant ist: Die rund 50 Jahre alten Trinkwasserleitungen sollen im Zuge der aktuellen Baumaßnahme nicht erneuert werden. Dabei kam es erst in der vergangenen Woche nach einem Rohrbruch zu einem Wasserschaden. Ausströmendes Trinkwasser flutete eine Baugrube.

Ortsbürgermeister hakt nach

Der Wasserversorger Purena versichert aber: „Die Wasserleitungen sind noch nicht dran. Die können noch ein paar Jahrzehnte im Boden bleiben“, sagt Netzgebietsleiter Olaf Cassens vom Purena-Standort in Springe. Er reagiert damit auf eine Anfrage des besorgten Ortsbürgermeisters Ralf Wegmann. Dieser hatte sich nach dem Rohrbruch bei der Stadt Gehrden nach dem Planungsumfang für die Sanierungsmaßnahme erkundigt.

„Die Straße ist gerade geöffnet. Es wäre doch sinnvoll und kostengünstig, jetzt auch eine neue Wasserleitung einzuziehen“, begründet der Ortsbürgermeister jetzt noch einmal seine Anfrage. Immerhin sei die Leitung nach seinem Kenntnisstand mehr als 50 Jahre alt und habe ihre durchschnittliche Haltbarkeitsdauer erreicht. Es sei kaum sinnvoll, die Leitung erst dann zu erneuern, wenn die Straße und die Wege gerade frisch saniert und die Bauarbeiten abgeschlossen seien, sagt Wegmann. „Dann müsste alles wieder aufgerissen werden“, beschreibt der Ortsbürgermeister seine Befürchtung.

In Ditterke laufen derzeit umfangreiche Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt. Quelle: Ingo Rodriguez

Trinkwasserleitung ist nicht rostanfällig

Die Purena GmbH gab jedoch über die Stadt Gehrden Entwarnung. Demnach „ist die Wasserleitung in Ditterke nicht störungsauffällig und auch kurz- und mittelfristig nicht im Sanierungsbedarfsplan enthalten“, wie Wegmann zitiert. Die Erneuerung sei im Rahmen der Sanierungsmaßnahme nicht vorgesehen. Netzgebietsleiter Cassens erläutert die schlichte Stellungnahme auf Nachfrage noch einmal ausführlich. „Die Trinkwasserleitung im Bereich der Gehwege ist aus Kunststoff und kann noch eine ganze Weile unbeschadet im Erdreich bleiben, weil das Material nicht rostanfällig ist“, sagt Cassens. Der Rohrbruch in der vergangenen Woche sei vermutlich die Folge von Arbeiten im Erdreich gewesen.

Cassens betont: „Vor größeren Baumaßnahmen im Erdreich prüft die Purena ganz genau den Zustand von vorhandenen Leitungen.“ Bei der Sanierung der Hindenburgallee und der Fußgängerzone in Gehrden etwa seien die Trinkwasserleitungen erneuert worden. „Weil sie aus Gusseisen und bruchgefährdet waren“, sagt der Netzgebietsleiter. Auch in Ditterke bleibe die Purena nicht völlig untätig: „Wenn bei den derzeitigen Bauarbeiten defekte Armaturen, Hydranten oder Schieber auftauchen, werden diese Teile erneuert“, versichert Cassens.

