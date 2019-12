Gehrden

Dicht umringte Stände, besinnliche Adventsmusik, Waffelduft und Lichterglanz: Nach einer Auszeit von zwei Jahren hat die von etlichen Bürgern sehnlich erwartete Neuauflage des Gehrdener Weihnachtsmarktes am Wochenende Hunderte Besucher in die Innenstadt gelockt.

Wie sehr die Gehrdener den in den beiden Vorjahren ausgefallenen Markt vermisst haben, war Sonnabend und und Sonntag zu sehen: An den Bunden und Ständen hatte der Verkauf gerade erst begonnen, da war auf dem Marktplatz und in angrenzenden Bereichen der Fußgängerzone kaum noch ein Durchkommen. „Wir sind nach dem Shoppen am Mittag gleich in der Stadt geblieben, um pünktlich beim Auftakt dabei zu sein“, sagte Kristine Riecker aus Leveste. Besucherin Christelle Schmidt stand am Glühweinstand und fasste die von zahlreichen Gästen geäußerte Meinung zusammen: „Endlich gibt es in Gehrden wieder einen Weihnachtsmarkt.“

Zur Galerie Der Weihnachtsmarkt in Gehrden hat am Wochenende Hunderte Besucher angelockt. Auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone herrschte an den Buden und Ständen eine besinnliche Stimmung unter den Gästen.

Dass es in Gehrden wieder einen Weihnachtsmarkt gab, war dem Isernhagener Kulturverein Kulturtresen zu verdanken – und „auch einem Zufall“, wie Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf bei einem Rundgang erzählte. Philipp Neessen, Ortsbürgermeister von Altwarmbüchen und Vorstandsmitglied beim Kulturtresen, hatte zufällig von seiner Freundin aus Gehrden erfahren, dass die Veranstaltung wegen der Planungen für die Innenstadtsanierung wie auch der Personalnot des Vereins Gehrden feiert Feste (GfF) zweimal ausfallen musste. „Er hat mich im Sommer angerufen und angeboten, für Gehrden mit dem Verein einen Weihnachtsmarkt zu organisieren“, sagte Mittendorf.

In Gehrden rannten die ehrenamtlichen Organisatoren mit ihren Plänen buchstäblich offene Türen ein. GfF habe nicht nur Kontakte hergestellt, um Gehrdener Vereine am Programm zu beteiligen, erzählte der Vorsitzende des Kulturtresens, Heiko Weichert. Auch acht seiner Holzbuden habe GfF zur Verfügung gestellt. „Die positiven Reaktionen und die Unterstützung der Stadt hat uns beeindruckt“, sagte Weichert.

Programm ist an Vielfalt kaum zu überbieten

Was die Veranstalter seit dem Beginn ihrer Planungen im Oktober auf die Beine stellten, war beachtlich. Im Programm waren nicht nur kulinarische Klassiker wie süße und herzhafte Speisen, Glühwein und Punsch, sondern auch Spezialitäten wie Flammlachs und Feuerzangenbowle. Außerdem boten Aussteller Gewürze und Strickwaren an. Es wurden Weihnachtsbäume verkauft. Ein Weihnachtsmann verteilte an Kinder kleine Geschenke. Für besinnliche Klänge hatte der Kulturverein lokale Ensembles wie den Feuerwehrmusikzug, die Original Calenberger und die Schützenkapelle eingebunden.

Beim Gehrdener Weihnachtsmarkt sorgen auch die Original Calenberger für besinnliche Klänge. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch GfF zeigte sich vom Engagement der Isernhagener begeistert. „Es ist toll, dass jemand den Markt organisiert“, sagte der Vorsitzende Malte Losert. Der Verein wolle wegen der knappen Personallage weg von den mehrtägigen Veranstaltungen. „Heute können wir mal in Ruhe einen Glühwein trinken“, sagte Losert. Er verwies zudem auf die vom GfF für den 21. Dezember geplante Winterpunschparty auf dem Kastanienplatz am Berggasthaus Niedersachsen.

Luise (links, 13) verkauft mit Marlene und Marlene (beide 12) selbst gebackene Kekse. Quelle: Ingo Rodriguez

Ein Erfolg war der Weihnachtsmarkt auch für drei Jugendliche aus Everloh und Degersen: Die 13-jährige Luise und ihre beiden gleichnamigen Freundinnen Marlene und Marlene verkauften selbst gebackene Kekse. „Die Einnahmen spenden wir den Pfadfindern“, sagte Luise. Überschüsse erwartet dagegen der von vielen Sponsoren geförderter Kulturverein nach dem Markt in Gehrden nicht. „Wenn der Wunsch besteht, können wir im nächsten Jahr aber eine Neuauflage organisieren“, bot Vorsitzender Weichert an.

Zu einem Gehrdener Weihnachtsmarkt gehört natürlich auch die ökumenische Kaffeestube im Gemeindezentrum. Dort konnten sich die Besucher am Sonntag in ruhiger Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen aufwärmen und ausruhen. Und das Angebot auch viele Gehrdener wahr. Im Gemeindesaal war zwischenzeitlich kaum ein Sitzplatz zu bekommen. Insgesamt 22 selbst gebackene Kuchen und Torten hatte das Team um Hannelore Hagedorn und Ulla Hentschel vorbereitet. Nach drei Stunden war so gut wie alles verkauft. Das Geld soll für einen guten Zweck ausgegeben werden: Es kommt dem Margarethenkindergarten zugute.

Die Organisatoren um den Kulturvereinsvorsitzenden Heiko Weichert (Zweiter von rechts) aus Isernhagen freuen sich über den großen Erfolg des Weihnachtsmarktes in Gehrden. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez