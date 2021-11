Gehrden

Die Amtszeit der Jungen und Mädchen des Jugendparlaments neigt sich nach zwei Jahre dem Ende entgegen. Bei einigen Mitgliedern ist die Luft nun wohl auch etwas raus: Zur jüngsten Sitzung am Montagabend kamen nur sieben Vertreterinnen und Vertreter in das Jugendpavillon.

Im Februar des nächsten Jahres soll das neue Parlament gewählt werden. Bis zu den Weihnachtsferien können sich interessierte Jugendliche, die kandidieren wollen, melden. „Die Bewerbungsphase ist eröffnet“, sagte Jugendbürgermeister Niclas Hischke.

Werbung für ein Amt im Jugendparlament soll an den Schulen gemacht werden, und nicht nur in Gehrden. „Es gehen auch viele Gehrderinnen und Gehrdener an die Gesamtschulen in Ronnenberg und Wennigsen“, sagte Hischke. Auch dort sollen die Jugendlichen zum Mitmachen animiert werden. „Ich hoffe, dass sich dieses Mal mehr Jungen und Mädchen aufstellen lassen, als beim letzten Mal“, so Hischke.

Und die müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Auf dieses Höchstalter verständigte sich das Jugendparlament mehrheitlich. Das Wahlalter soll zwar bei zwölf Jahren bleiben, doch eine Kandidatur erst ab 14 Jahren möglich sein. „Das Interesse an der politischen Arbeit ist bei Jüngeren kaum vorhanden“, meinte Hischke. Ausgeschlossen werden Jungen und Mädchen unter 14 Jahre deshalb aus seiner Sicht nicht. „Sie können sich über die Wahl beteiligen“, meinte Hischke.

Politisches Interesse erst ab 14 Jahre?

Tobias Butzer und Hannah Spieker sehen das allerdings anders. „Wir sind beide Beispiele dafür, dass man auch unter 14 Jahren Interesse an der aktiven Arbeit im Jugendparlament haben kann“, sagte Butzer. Wie Hannah Spieker ist er bereits mit 13 in das Gremium gewählt worden. Durch die neue Regelung werde die Altersgruppe unter 14 Jahren ausgeschlossen. „Wir sollten vielmehr versuchen, Jüngere für die Jugendarbeit zu motivieren und ihnen die Möglichkeit dafür zu bieten“, betonte Butzer. Das sah auch Hannah Spieker so. „Wir sollten Jugendlichen, die noch keine 14 Jahre alt sind, nicht die Chance verbauen, für das Jugendparlament zu kandidieren“, sagte sie.

Einig waren sich die Jungparlamentarier allerdings darin, dass sie künftig in weiteren Fachausschüssen des Rates vertreten sein wollen. Aktuell hat das Jugendparlament nur einen Sitz im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport. Doch wichtig sei auch eine direkter Beteiligung im Bau- sowie im Verkehrsausschuss, forderte Hischke. „Dort werden Themen besprochen, die uns betreffen“, sagte er, und nannte als Beispiele den geforderten Bau einer Outdoor-Anlage und die Forderung nach einer besseren Busanbindung an den S-Bahnhof Weetzen. „Deshalb sind auch das relevante Ausschüsse für uns“, sagte er.

Von Dirk Wirausky