Gehrden

Die vier Schläuche sind an den Verteiler angeschlossen, die Pumpe läuft. „Wasser marsch!“, tönt es über den Platz vor dem Feuerwehrhaus, und langsam füllt sich der Schlauch mit Wasser. Plötzlich springt ein Verschluss vom Verteiler ab, und einige Sekunden lang spritzt ein Wasserschwall aus ihm heraus auf die Pflastersteine, bevor die Leitung verschlossen werden kann.

Was war passiert? „Da hat der Maschinist wohl zu viel Druck auf die Leitung gegeben“, erklärt Stadtausbildungsleiter Achim Flohr. Damit in solch einem Fall die Feuerwehrleute am anderen Ende des Schlauchs nicht die Kontrolle über ihn verlieren, löst ein Druckbegrenzungsventil aus. Fehler wie diese passieren heute, und das dürfen sie auch. Denn beim Truppmann-I-Lehrgang befinden sich die Teilnehmer noch in der Ausbildung zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann. Die Übung gehört zu der 40-stündigen praktischen Ausbildung, dazu kommen noch einmal 30 Stunden Theorie.

Vier bis fünf Bar in den Händen

Die 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer üben an diesem Tag an vier Stationen, aufgeteilt in Kleingruppen, am Feuerwehrhaus der Stadtfeuerwehr Gehrden: Technische Hilfeleistung, Beleuchtungsgeräte, Verkehrssicherung und der Umgang mit dem Strahlrohr stehen auf dem Programm. „In der Truppmann-I-Ausbildung lernen sie die Grundlagen dafür, wie ein Löschangriff aufzubauen ist“, sagt Flohr.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit 29 Teilnehmer absolvieren diesmal die Truppmann-I-Ausbildung, davon kommen 15 von den Wennigser und 14 von den Gehrdener Wehren. „Jedes Jahr haben wir um die 30 angehende Feuerwehrleute in dem Lehrgang“, sagt der Gehrdener Stadtausbildungsleiter Achim Flohr. Damit bleibt die Zahl stabil. An Nachwuchs-Feuerwehrleuten mangelt es zumindest in Gehrden und Wennigsen nicht. Seit 1981 bilden die Feuerwehren der beiden Kommunen ihre Feuerwehrleute gemeinsam aus. Gut die Hälfte der Teilnehmer kommt aus den Jugendfeuerwehren, die andere Hälfte sind dagegen Quereinsteiger. „Einige ziehen ins Dorf und engagieren sich dann bei der Feuerwehr“, sagt Flohr. Mit neun Frauen sind in diesem Jahr rund ein Drittel der Teilnehmer weiblich, was den Ausbildungsleiter freut. Im vergangenen Jahr nahmen erstmals mehr Frauen als Männer an der Truppmann-Ausbildung teil. Diese Verteilung ist allerdings noch eine Ausnahme.

Der Löschtrupp auf dem Hof der Feuerwehr hat sich inzwischen wieder sortiert, nun ist der Druck der Pumpe richtig eingestellt. „Können wir noch mehr Bar bekommen?“, fragt Torben Lindhorst, der gemeinsam mit Kilian Wittmar zum ersten Mal in seinem Leben vorn am Strahlrohr steht. Gesagt, getan: Der Wasserstrahl mit 300 Litern in der Minute reicht mittlerweile bis in die Bäume, die ein gutes Stück entfernt stehen, und die beiden können sich ausprobieren. Damit der große Druck im dicken B-Schlauch sie nicht von den Füßen holt, benutzen sie einen sogenannten Stützkrümmer, der die enorme Kraft gegen den Boden leitet. „Ich hätte gedacht, es wäre schlimmer“, antwortet Wittmar auf die Frage, wie viel Kraft sie für das Halten des Rohres mit vier bis fünf Bar aufwenden müssen.

Teilnehmer sind wissbegierig

„Welche Abstände müsst ihr zwischen den Hütchen beachten?“, fragt Christian Merker, der mit einer anderen Gruppe an der Straße vor dem Feuerwehrhaus steht. Sein Thema ist die Verkehrssicherung. Die sechs orangefarbenen Kegel müssen die Feuerwehrleute nämlich effizient um das Feuerwehrauto herum verteilen, um den Verkehr so daran vorbei zu leiten. Zehn bis zwölf Schritte sind es, löst Merker schließlich auf; seine Schüler hören aufmerksam zu. „Die Teilnehmer sind sehr wissbegierig, sie behalten das Gelernte und können es auch erklären“, lobt Flohr die diesjährige Gruppe.

Wohin kommen die Kegel? Die Teilnehmer lernen beim Lehrgang auch, den Verkehr richtig um einen Feuerwehrwagen herumzuleiten. Quelle: Elena Everding

Angekommen am Feuerwehrauto, holt Merker schließlich die Kegel, verschiedene Blitzlichter und ein Warndreieck heraus, die die Teilnehmer nun fachgerecht aufbauen können. „Was kommt wohin und in welcher Reihenfolge?“, stellt Merkel die Preisfrage, und die Gruppe macht sich an die Arbeit. „Denkt dran: lasst genug Platz!“, mahnt der Ausbilder. Bei der Lehrgangsabnahme in einer Woche müssen die angehenden Feuerwehrleute das an diesem Tag Gelernte allerdings noch nicht können. „Das kommt dann in der weiterführenden Truppmann-II-Ausbildung dran“, erklärt Flohr. Die heutigen Übungen sind bloß ein kleiner Vorgeschmack darauf gewesen, was sie dann erwartet.

Zur Galerie Jedes Jahr bilden die Feuerwehren in Gehrden und Wennigsen rund 30 neue Feuerwehrleute bei der Truppmann-I-Ausbildung aus.

Von Elena Everding