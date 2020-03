Die Osterferien haben begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen aber bereits länger geschlossen. Stefanie Diemert, Schulleiterin der Grundschule Am Langen Feld, berichtet von den vergangenen Tagen seit der Schließung – und wie es jetzt weitergeht.

Die Grundschule Am Langen Feld nimmt Anmeldungen der Erstklässler per E-Mail und an der Tür entgegen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)