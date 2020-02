Gehrden

Für Ute Bartelt, Archäologin der Region Hannover, ist Gehrden ein Hotspot. Und sobald am Burgberg irgendwo Erde bewegt werden muss, sind die Experten vor Ort und suchen nach Funden aus der Vergangenheit. Meist mit Erfolg. Am Bünteweg beispielsweise fanden die Archäologen vor gut acht Jahren Hinweise auf eine germanische Siedlung. Nicht überraschend: Das Dorf lag an einem wichtigen überregionalen Handelsweg, dem Hellweg, der vom heutigen Ruhrgebiet über Hildesheim nach Magdeburg führte.

Vor vier Jahren wurde bei Grabungen im Baugebiet Großes Neddernholz festgestellt, dass sich vor mehr als 3000 Jahren auch im Osten Gehrdens Menschen angesiedelt hatten. Sie lebten von Ackerbau und Viehzucht. Im Gegensatz zu den Erkenntnissen im Gewerbegebiet am Bünteweg, wo zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert die Siedlung der Germanen war, waren es dieses Mal Hinweise auf einzelne Gehöfte, die aus einem Langhaus und mehreren Vierpfostenspeichern bestanden haben. Es haben bäuerliche Gemeinschaften am Rande Gehrdens gelebt.

Heimatbund lädt Bartelt ein

2017 wiederum wurden bei archäologische Ausgrabungen auf dem Grundstück des abgerissenen Gehrke-Hauses Keramiken gefunden, die auf eine vorchristliche Besiedlung schließen lassen. Weitere Fundstücke belegten zudem: Gehrdens kontinuierliche Siedlungsgeschichte geht bis in das zehnte Jahrhundert zurück.

Nun kommt Bartelt wieder einmal nach Gehrden, auf Einladung des Heimatbundes. Im Bürgersaal wird sie über neue Funde in Gehrden berichten. Der Titel ihres Vortrags lautet „Unsem Wickbelde tho Gehrden.“

Seit 1298 ein Flecken mit verschiedenen Rechten

Der Name Wickbelde bedeutet übersetzt Weichbild (sinngemäß: ein besiedelter Raum). Der Begriff erschien im Jahr 1332, als Graf Adolf VII. von Schaumburg und Holstein Privilegien aus dem Jahr 1298 bestätigte, als Gehrden zu einem Flecken mit Marktfunktion, Braurecht, eigener Gerichtsbarkeit und Befestigungsrecht erhoben wurde.

Als Graf Adolf VII. dies 36 Jahre später bekräftigte, erwähnte er auch einen Zaun, der um das Weichbild gezogen war. Diese Befestigung Gehrdens, die aus Zaun, Knick, Graben und Wall bestand, gab es bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Durch drei Tore kamen die Menschen in den Ort hinein: Steintor, Nedderntor und Dammtor.

Veranstaltung beginnt um 19 Uhr

Bei den Untersuchungen auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Marktes an der Kirchstraße unterhalb der Margarethenkirche sind 2016 Ergebnisse aus der Erde zutage gefördert worden, die belegen, dass im Stadtkern schon im zwölften Jahrhundert kontinuierlich gesiedelt wurde. Unter anderem darüber wird Bartelt am Mittwoch, 26. Februar, von 19 Uhr an im Bürgersaal berichten. Der Eintritt ist frei.

