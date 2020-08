Gehrden

Ende 2022 sollen in Gehrden die Bauarbeiten für den Neubau der Grundschule Am Castrum beginnen. Das ist der bislang von der Stadtverwaltung angepeilte Termin. Trotzdem steht das von der Schulleitung entworfene Konzept für die benötigten Räume weiterhin auf dem Prüfstand.

Ein von der Stadt einberufener Arbeitskreis (AK) hat mehr als zwei Monate nach der Ankündigung mit den Beratungen über die notwendige Größe des Neubaus erst begonnen. Dabei soll das Konzept dem zuständigen Bildungsausschuss schon im September zur Abstimmung vorgelegt werden. Ursprünglich hatte die Beratungsfolge sogar für vergangenen Juni bereits einen Ratsbeschluss vorgesehen.

Konzept und Kosten sollen kritisch hinterfragt werden

Laut Stadtverwaltung lässt sich auch der neue Zeitplan möglicherweise nicht halten. „Ich hoffe, dass nicht zu viele Sitzungen des Arbeitskreises notwendig sind, aber es müssen alle Punkte des Raumkonzeptes kritisch beleuchtet werden“, sagt die städtische Fachdienstleiterin Astrid von Ungern-Sternberg. Bislang habe der AK mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Schulleitung sowie jeweils einem Vertreter der politischen Fraktionen erst ein einziges Mal getagt. „Die Schulleitung hat das Konzept, den Raumbedarf und das Leitbild für die künftige Grundschule erläutert“, berichtet von Ungern-Sternberg.

Am 7. September tagt Arbeitskreis zweites Mal

Das nächste Treffen ist demnach für den 7. September geplant. Es sei auch vor dem Hintergrund der Gesamtkosten wichtig, alles in Ruhe zu besprechen. Zur Diskussion steht demnach auch noch, ob die Festhalle restauriert oder ebenfalls einem Neubau weichen soll. Außerdem stehe noch nicht fest, ob die neue Grundschule einen eigenen Musikzweig mit zusätzlichen Übungsräumen anbiete. Es sei derzeit noch zu früh, einen endgültigen Zeitplan für den Bau und die Eröffnung der neuen Schule festzulegen. Auch die Kostenberechnung soll laut Ungern-Sternberg erst nach den Beratungen noch einmal konkretisiert werden.

Einen vorläufigen Zeitplan für den Schulneubau hatte Fachbereichsleiter Ralf Geide im Mai im Ausschuss skizziert. Demnach sollen die Bauarbeiten für die vierzügige Grundschule im vierten Quartal 2022 beginnen. Nach einer geschätzten Bauzeit von rund 24 Monaten soll das Gebäude im Ende 2024 bezugsfertig sein. Eine vorläufige Schätzung der Verwaltung geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 19,2 Millionen Euro aus. Ursprünglich hatte die Stadt eine Investition von nur rund 12 Millionen Euro angepeilt.

Empfohlenes Raumprogramm verursacht Kostensteigerung

Das von der Schulleitung empfohlene Raumprogramm, das in der Ausschusssitzung im Mai zum ersten Mal vorgelegt wurde, lässt sich aber nur mit deutlich höheren Kosten umsetzen. Die Leiterin der Grundschule Am Castrum, Nina von Zimmermann, hatte für dieses Modell geworben. „Wir haben mit viel Mühe – auch mit den Lehrkräften und Kindern – auf Basis von Erkenntnissen der Landesschulbehörde ein Raumkonzept entworfen. Was darin steht, bedeutet uns viel“, sagte sie im Mai. Die Planung orientiere sich auch am Raumkonzept für den geplanten Neubau der Grundschule Am Langen Feld.

Für beide Gehrdener Grundschulen sind Neubauten geplant Die Pläne für den Neubau der Grundschule Am Castrum sind eng verzahnt mit dem geplanten 17-Millionen-Euro-Neubau für die Grundschule Am Langen Feld. Dieser soll bis zum Sommer 2022 auf einem Bolzplatz an der Langen Feldstraße errichtet werden. Dort sollen dann nach dem Abriss der alten Grundschule Am Castrum die Kinder vorübergehend unterrichtet werden. Wenn dann der zweite Neubau 2024 bezugsfertig ist, sollen sie dorthin zurückkehren, um Platz für die Kinder aus der bisherigen Grundschule Am Langen Feld zu machen.

In dem Konzept werden vier sogenannte Lernhäuser empfohlen. Das sind separate Gebäudetrakte für jeden Jahrgang mit jeweils vier Klassenräumen und einer gemeinsamen Mitte, in der auch Arbeitsnischen für Kleingruppenarbeit vorgesehen sind. Zu den Mittelbereichen sollen eigene Toiletten und Waschgelegenheiten, Garderoben, Besprechungsräume für das Personal und separate Ausgänge gehören. Um computergestützten Unterricht und Platz für Kinder mit motorischen Einschränkungen zu berücksichtigen, sollen die Klassenräume jeweils 68 Quadratmeter groß sein. Außerdem sind im Raumprogramm Ruhezonen und Freizeitbereiche für eine Ganztagsnutzung vorgesehen, ein Verwaltungstrakt, eine Schulbibliothek, eine Lehrküche und eine Mensa. Eine besonders kostenintensiver Posten: Die alte Festhalle weicht nach diesem Konzept einem Neubau – auch für die außerschulische Nutzung.

Zeitplan ist offenbar noch nicht endgültig

Um zu prüfen, welche Wünsche der Schulleitung umgesetzt werden, wurde ein AK eingerichtet, anstatt das umfangreiche Raumkonzept und die Kosten im großen Bildungsausschuss zu diskutieren. Eine kleine Arbeitsgruppe mache es möglich, Fragen in den Fraktionen frühzeitig vorzubereiten, sagte Michael Passior ( SPD) im Ausschuss, der nun Vorsitzender des AK ist. Laut Fachdienstleiterin von Ungern-Sternberg soll nach den Beratungen für den Neubau ein Architektenwettbewerb ausgerufen werden. Der bislang angepeilte Zeitplan ist ihrer Ansicht nach noch nicht endgültig.

