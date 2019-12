Gehrden

Es war eine gelungene Premiere und soll kein einmaliges Ereignis bleiben. Die erste Winter-Punsch-Party war erfolgreicher, als es sich die Organisatoren des ausrichtenden Vereins Gehrden feiert Feste (GfF) wohl erträumt hatten. „So etwas muss es jedes Jahr geben“: Das war die Meinung der meisten Besucher, die nicht nur aus Gehrden, sondern auch aus dem Umland gekommen waren.

Und auch dem Vereinsvorsitzenden fehlten beinahe die Worte: „Es ist einfach herausragend. Schon am Nachmittag strömten die Menschen massenweise zum Kastanienplatz. Mit so einem Erfolg hätten wir nicht gerechnet“, sagte Malte Losert. Auch die Idee etwas völlig anderes zu machen als den üblichen Weihnachtsmarkt – hinaus zu gehen aus der Innenstadt – sei angekommen. Ohne Hilfe von Sponsoren, aber dafür „mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement“ hat der Verein den Gehrdenern kurz vor Weihnachten noch einmal die Gelegenheit gegeben, zu verschnaufen und in entspannter Atmosphäre zu feiern.

Bäume werden mit rotem Licht angestrahlt

Auf dem Kastanienplatz in der Nähe des Berggasthauses Niedersachsen und Kindermühle wurden Glühwein, Bratwürstchen, Musik und vieles mehr angeboten. Bei Einbruch der Dunkelheit sorgten die teilweise mit rotem Licht angestrahlten Bäume für romantische Stimmung. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Stockbrotbacken an den großen Feuerschalen. Gut angenommen wurde auch das Angebot, im Bastelbus unter fachmännischer Anleitung Weihnachtsgeschenke für Eltern oder Großeltern zu basteln. Auf einer kleinen Bühne gab es unter anderem Livemusik vom Duo Piano Voice aus Hannover.

Alle Besucher genossen den kürzesten Tag des Jahres in der angenehmen Atmosphäre. „Der herrliche Sonnenuntergang und die anheimelnde Stimmung hier oben auf dem Köthnerberg vertreiben die Hektik und den Stress“, sagte der stellvertretende Gehrdener Bürgermeister Henning Harter. Auch Ratsherr Peter Lübcke war voll des Lobes. „Eine hervorragende Veranstaltung, zu der man den Machern rund um Malte Losert nur gratulieren kann“, sagte er.

„Ein ganz besonderes Ambiente“

„Dieser Ort bietet den Besuchern ein ganz besonderes Ambiente“, meinte die Gehrdenerin Gilda Mittag. Und auch Miriam Schmidt aus Leveste fand die Winter-Punsch-Party „einfach super“. Aus Badenstedt war Orhan Tekkal mit seiner Familie nach Gehrden gekommen. „Die Atmosphäre ist entspannt, man trifft nur nette Menschen“, stellte er fest.

Ob es, wie von den Besuchern gewünscht, eine Neuauflage im nächsten Jahr geben werde, sei durchaus denkbar. „Es ist zwar eine logistische Herausforderung, weil wir Wasser aus Hydranten und Strom aus einem extra von uns gesetzten Stromkasten beziehen müssen“, fügte der Vereinsvorsitzende hinzu. Einer Wiederholung stehe aber grundsätzlich nichts im Wege, der Erfolg spreche für sich. Und auch der Wunsch, die Party an zwei Tagen zu feiern, sei eine Überlegung wert.

