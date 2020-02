Gehrden

Plötzlich geht alles ganz schnell: Der Kirchenvorstand der Margarethengemeinde hat nach reiflicher Überlegung und internen Beratungen, der Fällung der Winterlinde auf dem Kirchhof zugestimmt. Schon am Dienstagmorgen soll der 80 Jahre alte Baum, der dem Marktplatz am nächsten steht, aus dem Gehrdener Stadtgebiet verschwinden.

Zustimmung nach langer Diskussion

Kirchenvorstandsmitglied Gerd-Peter Zaake berichtete am Sonntag in der Gemeindeversammlung über die im Zuge der Umgestaltung des Marktplatzes geplanten Veränderungen im Grünbestand. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Kirchhof schon in kurzer Zeit einen ganz anderen Eindruck machen und viel Grün vorübergehend nicht mehr vorhanden sein wird“, sagte er. Trotz langer Diskussionen habe der Kirchenvorstand, nachdem es in anderen Punkten Zusagen und Zugeständnisse der Stadt gegeben habe, zugestimmt, dass unter anderem die Winterlinde gefällt wird. Sie solle jedoch noch in diesem Jahr durch einen ähnlichen Baum ersetzt werden, den der Kirchenvorstand mit aussuchen wird.

Gemeindemitglieder sind verärgert

Zaakes Ankündigung löste Irritationen aus. Gemeindemitglieder zeigten sich verärgert darüber, dass nach der Platane auf dem Marktplatz im Stadtzentrum nun ein weiterer Baum gefällt werden soll. Geradezu empört äußerte sich Heinz Strassmann von den Grünen. „Nach meiner und der Ansicht der Gehrdener Grünen ist hier vom Kirchenvorstand eine falsche Entscheidung getroffen worden. In heutiger Zeit darf aus vielerlei Gründen solch ein stattlicher Baum nicht gefällt werden“, schimpfte der Grünen-Ratsherr. Der Baum sei erhaltenswürdig, aber solle dem Bauvorhaben Steinweg 25 zum Opfer fallen, obwohl noch nicht geklärt sei, wie es an dieser Stelle weitergehe. „Der Kirchenvorstand begeht hier ohne Not den gleichen Fehler, wie die Stadt bei der Entfernung der Platane auf dem Marktplatz, obwohl doch gerade die Kirche sich der Erhaltung der Schöpfung verpflichtet fühlt“, fügte Strassmann hinzu.

Es sei nicht leicht gefallen, dafür zu stimmen, hieß es aus dem Kirchenvorstand. Der Erhalt des Baumes habe ihm ebenso am Herzen gelegen. Die Wurzeln der Winterlinde reichten aber nicht nur an den Sockel des Hauses am Steinweg 25, dass zukünftig verändert werden soll. Der Zwiesel, wie ein zweiarmiger Baum genannt wird, sei außerdem schlecht zu sichern und daher besser jetzt als später zu ersetzen.

Pastor verteidigt Entscheidung

Pastor Wichard von Heyden verteidigt die Entscheidung des Kirchenvorstandes: „Der Baum hat laut Gutachten eine eingeschränkte Vitalität. Er ist der schwächste einer Gruppe von mehreren Bäumen.“ Durch die Erdarbeiten, die mit der Umgestaltung des Marktplatzes zusammenhängen, werde er auf jeden Fall beeinträchtigt werden, sagte er am Montag auf Nachfrage. Auch das Rathaus befürwortet den Beschluss. „Es ist gut, dass der Kirchenvorstand unserer Empfehlung gefolgt ist“, sagte Justina Schmidt vom Fachbereich Umwelt und Klimaschutz.

Von Heidi Rabenhorst