Gehrden

Eigentlich wollte Gilda Mittag die Spielzeugspenden in ihrer Garage entgegennehmen. Schon im Vorfeld lies sich erahnen, dass es viele Unterstützer geben würde. Innerhalb der Initiative Gehrdener Gewerbetreibender „Wir sind Gehrden“ fand sie deshalb eine Ladenfläche, die sie nutzen konnte. Mit dem großen Andrang, der am vergangenen Sonntag auf die Helfenden zukam, hatte sie aber selbst da noch nicht gerechnet: Bereits gegen Mittag stand die Fläche der Firmen Rohde Fensterbau und Rohde und Rohlfes Bestattungen voll mit Spielzeug. Zu diesem Zeitpunkt lief die Aktion noch nicht einmal drei Stunden. „Ich bin überwältigt“, sagte Gilda Mittag. 

Sorgen für das leibliche Wohl der Spender: Ilka Bitetto und Ramona Böttcher. Quelle: Finn Bachmann

Die Spielsachen sollen bedürftigen Kindern zugutekommen, die sonst an Weihnachten leer ausgehen würden, weil sich ihre Eltern zum Beispiel keine Geschenke leisten können. Mittag möchte damit auch ihren Dank gegenüber den Gehrdenern ausdrücken. Die Bevölkerung hätte auch in der Krise die lokale Wirtschaft unterstützt. „Das muss man auch zurückgeben“, sagte sie. Die Idee zu der Spendenaktion hatte Mittag gemeinsam mit Katjana-Marlen Mittendorf vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen, als sie bei der Gehrdener Tafel geholfen haben. Während dort normalerweise nur Lebensmittel verteilt würden, gebe es an Weihnachten noch etwas anderes: Kinder aus armen Familien könnten sich dann ein Weihnachtsgeschenk abholen. „Es gibt Kinder, für die ist das Stofftier das einzige Geschenk“, stellten Mittag und Mittendorf fest.

Wenige Stunden nach Beginn der Aktion stapelt sich das Spielzeug. Quelle: Finn Bachmann

Mittag selbst betreibt eine Welpenschule und konnte bei ihrem sozialen Projekt auf Ressourcen ganz unterschiedlicher Gewerbetreibender aus Gehrden zurückgreifen. Die Küche des Hauses Gehrden hatte zum Beispiel Waffelteig und Glühwein vorbereitet, sagte Mitorganisator Kai Rohlfes. „Es wird Hand in Hand gearbeitet“, sagte Mittag.

Dem 14-jährigen Fynn-Niclas reichte es nicht, Kuscheltiere zu spenden. Er blieb gleich da und packte tatkräftig mit an. Er investierte seine Zeit, „weil manche Kinder nicht so viel zu Weihnachten bekommen“. Mitgeholfen hat auch Manfred Borges. Auf die selbe Frage antwortete er: „Weil es hier um Kinder geht, das ist Motivation genug!“

„In der heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit sehr wichtig“

Spenden kamen aber nicht nur aus Gehrden. Christian Haletzki war aus Wennigsen angereist. Er sieht bei dem Projekt noch einen anderen Vorteil: „In der heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit sehr wichtig“, fand er. Alte Spielsachen müssten so nicht weggeschmissen werden und bekämen ein sinnvolles zweites Leben. Rohlfes wohnt in Hildesheim – und hat sogar von dort Spielzeug mitgebracht. Während der Aktion bekam er einen Anruf: In der Heimat stand schon wieder alles voll mit Spenden.

Dieser Braunbär hat eine lange Reise hinter sich. Quelle: Finn Bachmann

Ein großer Teddybär hat es den Helfern besonders angetan. Das frisch gewaschene und in Plastikfolie eingepackte Tier trägt einen Zettel mit der Aufschrift: „Ich bin ein Braunbär und heiße Bärbel. Ich bin in der Waschmaschine gewaschen – puh ist das nass, und im Trockner getrocknet. Mir ist immer noch schwindelig!“

Am Montag wurde der erste Anhänger mit Spielsachen zur Dekra Toys Company nach Hannover gebracht. Dort wird das Spielzeug gesichtet, gereinigt, repariert und technisch überholt. Anschließend wird es an soziale Einrichtungen wie Kindergärten, Kinderheime, Jugendzentren, Frauenhäuser, Kinderdörfer, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und finanzschwache Familien mit Kindern weiter verschenkt. Für eine weitere Fuhre müssen die Initiatoren aus Gehrden einen Lastwagen mieten. Es sei Wahnsinn, was die Menschen vorbeibringen, so Gilda Mittag. Alles liebevoll verpackt und beschriftet. „Es war für mich einer der schönsten vierten Adventssonntage, die ich bisher erlebt habe“, sagte sie hörbar gerührt.

Von Finn Bachmann