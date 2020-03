Gehrden

Über die aktuelle Lage reden, dabei Abstand halten zu den Nebenleuten, vielleicht sogar zwischendurch Hamsterkäufe tätigen – auch auf dem Wochenmarkt in Gehrden kommt man in diesen Tagen nicht am Corona-Thema vorbei. Wir haben den Markt in der Fußgängerzone beobachtet, sind zudem mit Verkäufern und Kunden ins Gespräch gekommen. Natürlich mit der nötigen Distanz.

Das Normale fehlt

Bilder wie kürzlich von Märkten in Hannover, wo die Menschen den Händlern die Ware förmlich aus den Händen gerissen haben, gibt es in Gehrden nicht. Über den Steinweg schieben sich am Donnerstag längst nicht so viele Menschen wie an normalen Markttagen. Das ist auch Andreas Hezek aufgefallen. „Es ist weniger los. Aber das ist klar, die Leute gehen jetzt weniger nach draußen“, sagt der Mitarbeiter der Gärtnerei Vollmer aus Coppenbrügge. Hezek bemerkte „eine komische Stimmung, den Menschen fehlt das Normale“, sagt er und packt einer Kundin Blumen ein.

Diese Kundin ist Irmgard Nasemann. Mit ihrem Rollator ist die Gehrdenerin auf den Wochenmarkt gekommen. „Wie immer donnerstags – ich achte aber darauf, Abstand zu halten.“ Fisch hat sie schon gekauft, außerdem Brot im von ihr so geschätzten Reformhaus. „Da bekomme ich schon seit fast 50 Jahren alles. Somit brauche ich nicht in den Supermarkt zu gehen. Dort sind mir zu viele Menschen“, sagt die Seniorin.

Irmgard Nasemann ist entspannt, sichert sich Frühlingsblumen bei Andreas Hezek. Quelle: Stephan Hartung

Im Supermarkt nur „angestupst“

Wochenmarkt statt Supermarkt? Ein ähnlicher Tenor nur wenige Meter weiter. Beim Fleischermeister Schürmann aus Rodenberg ist der Markttag sogar erfolgreicher als an anderen Donnerstagen. „Es waren mehr Leute da als sonst“, sagt Manuela Schürmann. Den Grund haben ihr die Kunden direkt verraten. „Im Supermarkt ist es zu eng, dort werden sie nur angestupst.“ Oben auf der Theke stehen Desinfektionsmittel. Aber nicht wegen der Corona-Krise. „Die stehen immer dort“, sagt Schürmann.

Bauernmarkt am Sonnabend Einmal in der Woche, sonnabends von 8 bis 12.30 Uhr, ist Bauernmarkt in Gehrden. Über das Jahr gesehen verkaufen dort Landwirte von einem Dutzend Höfe ihre Produkte direkt: Honig, Molkereiprodukte wie Käse, Fisch, Fleisch, Eier, Blumen, Gemüse und je nach Saison auch Spargel, Obst und Kürbis. Trotz Corona-Krise wollen die Direkthändler das Angebot auch weiterhin aufrechterhalten, verweisen aber auf die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln. Zudem bitten sie um einen kurzen Marktbesuch. „Nutzen Sie das breite Angebot, um Ihren Bedarf abzudecken, verzichten Sie aber auf längere Beratungsgespräche“, heißt es auf der Internetseite des Bauernmarktes Gehrden. Wegen der Bauarbeiten am Marktplatz wird dieser am Steinweg auf Höhe der Apotheke und des Café Teufel aufgebaut. akö

Zu den Kunden des Wochenmarkts gehört auch Irena Buchholz. „Ich gehe nicht oft einkaufen. Aber hier auf dem Markt merkt man, dass die Leute mehr Abstand zueinander lassen“, sagt die Küsterin der Gehrdener Margarethenkirchengemeinde. Außer Platz hat sie heute auch Zeit. „Bei uns in der Kirche sind ja alle Veranstaltungen abgesagt.“

Den Krieg überstanden

Unweit von der Kirche entfernt befindet sich ein Hähnchenstand. Walter Koopmann kauft ein fürs Mittagessen zu Hause. „Bei Rewe bin ich erst abends, dann ist es nicht so voll“, sagt der Rentner und lacht. Die Corona-Krise nehme er ernst, auch weil sein Schwiegersohn Arzt ist. „Andererseits: Ich habe den Krieg erlebt und überstanden, dann schaffen wir Corona auch.“ Astrid Völkel, Mitarbeiterin der Schaumburger Grillmobile GmbH, reicht Koopmann den heißen Snack über die Theke. „Insgesamt war heute deutlich weniger los als sonst, da spielt Corona auch eine Rolle“, sagt Völkel. Eine Rolle spielt der Virus zudem im täglichen Arbeitsablauf. „Wir bieten Fleisch an, da sind die Hygienevorschriften ohnehin hoch. Dennoch wäscht man sich die Hände noch öfters als sonst.“

Walter Koopmann kauft bei Astrid Völkel ein Hähnchen. Quelle: Stephan Hartung

An einem anderen Stand verkauft eine Händlerin, die ihren Namen nicht öffentlich lesen will, Taschen und Portemonnaies – oder besser: Sie würde verkaufen. Es kommen aber kaum Leute, sodass sie schon rund eine Stunde vor dem offiziellen Ende des Wochenmarkts damit anfängt, ihre Ware in Kartons zu verstauen. „Ein bisschen habe ich verkauft, aber nicht viel. Das ist derzeit auf den Wochenmärkten in Hannover genauso“, sagt sie. Nach ihrer Beobachtung sei die Etikette für den Abstand nicht förderlich für den Verkauf. „Die Leute halten teilweise drei Meter Abstand. Somit bleibt aber auch keiner an meinem Stand stehen“, sagt sie.

„Dann komme ich ohne Blumen“

Schlechte Zeiten sind es derzeit für Händler, die keine Lebensmittel verkaufen. Vielleicht hat Corona demnächst weitere Auswirkungen, sagt sie. „Ich habe von dem Gerücht gehört, dass hier bald nur noch Lebensmittel angeboten werden sollen“, sagt die Hannoveranerin. Zurück am Blumenstand von Andreas Hezek – stimmt das? Hezek sieht es entspannt. „Von dem Gerücht habe ich auch schon gehört“, sagt er und lacht. Er zeigt auf einen Tisch seiner Ausstellungsfläche, wo er Eisbergsalat und Schnittlauch anbietet. „Dann komme ich eben ohne Blumen und verkaufe nur Küchenpflanzen.“

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung