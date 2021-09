Gehrden

Irritationen im Bereich der Gehrdener Dichterstraßen: Seit wenigen Tagen ist es am südlichen Rand der Kernstadt für Fußgänger und Fahrradfahrer nicht mehr möglich, von den Anliegerstraßen aus auf die Straße Lemmier Bergfeld zu gelangen. Der Grundstückseigentümer hat vor den Zugängen am hinteren Ende der öffentlichen Sackgassen Metallzäune errichten lassen. Außer den Anliegern sind davon Spaziergänger und Radfahrer am meisten betroffen. Die Zugänge sind eine viel genutzte verkehrsberuhigte Verbindung in Richtung Lemmie und Weetzen.

Anwohner: „Noch nie Probleme“

Auch Anwohner Hans-Joachim Hein, der an der Gerhart-Hauptmann-Straße wohnt, ist über die neuen Absperrungen verwundert. „Ich wohne jetzt seit 1963 hier, aber wegen der Zugänge gab es bisher noch nie Probleme“, sagt er. Der Mann nutzte die Verbindung bisher ebenfalls regelmäßig, um mit dem Fahrrad in Richtung Feldmark zu radeln. Wegen der Absperrungen sei es nun erforderlich, einen Umweg über die viel befahrene Schulstraße zu nehmen.

Hein vermutet zunehmende Hinterlassenschaften von Hunden als Grund für die Maßnahme. „Die Hunde kacken dort alles voll“, berichtet er. Es würden auch oft gefüllte Hundekotbeutel in die Gärten am Rand des Bergfeldes geworfen.

Haben Bürger trotzdem ein Betretungsrecht?

Wegen der versperrten Zugänge hat nach Auskunft von Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden, auch im Rathaus in den vergangenen Tagen das Telefon mehr als einmal geklingelt. Doch zuständig ist die Stadt nicht. „Das ist eine private Straße und ein privates Grundstück“, betont Born – auch wenn in der Vergangenheit die Bürger den Weg Lemmier Bergfeld nutzen konnten und kleine Fußwege aus den jeweiligen Straßen auf den Abschnitt geführt haben.

Doch ganz so klar ist der Fall offenbar nicht. Die Stadt hat inzwischen in Abstimmung mit den Grundstückbesitzern einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der den Sachverhalt nun prüfen soll. Dabei geht es in erster Linie darum, ob die Absperrungen rechtens sind, oder ob es möglicherweise ein Betretungsrecht für Bürger gibt. Unter anderem wird auch der Bebauungsplan geprüft. „Das Ergebnis muss abgewartet werden“, sagt Fachbereichsleiterin Sandra Dreier.

Gleichzeitig kündigt sie an, dass die Stadt helfen würde, wenn es die Möglichkeit gebe, das Problem zu lösen. Es könnten zum Beispiel Hundekotbeutelspender auf städtischem Grund aufgestellt werden.

„Hinterlassenschaften haben unerträgliches Ausmaß angenommen“

Der Eigentümer bestätigt auf Nachfrage, dass zunehmender Hundekot der Grund für die neuen Zäune sind. Die Anzahl der Hunde und der unschönen Hinterlassenschaften habe enorm zugenommen, sagt der Besitzer. Vor allem beim Mähen des Rasens am Wegesrand seien die Haufen ein Problem. Deshalb sei es erforderlich gewesen, die Grundstücksgrenzen genauer zu definieren. „Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt“, sagt der Eigentümer.

Bereits vor einigen Jahren hatte der Besitzer der Zufahrtsstraße angekündigt, die Zugänge zu sperren. Nun ist die Geduld offenbar aufgebraucht. Auf die Gründe habe unmittelbar nach dem Absperren der Zugänge ein Zettel an einem Zaun hingewiesen, sagt der Eigentümer. Was auf dem inzwischen verschwunden Schild unter anderem zu lesen war: „Leider haben die Hinterlassenschaften der Hunde ein unerträgliches Ausmaß angenommen und an der Scheune parken vermehrt Autos von Spaziergängern.“

Der Besitzer will nun abwarten, zu welchem Ergebnis die juristischen Recherchen der Stadt kommen. Mit dem Ordnungsamt sei abgesprochen worden, dass überprüft werde, ob es ein Wegerecht oder Gewohnheitsrecht für Bürger gebe. „Bis dahin lassen wir erst mal alles so wie es ist“, sagt der Eigentümer.

Anwohner zeigen wenig Verständnis

Das Verständnis der Anwohner hält sich in Grenzen. Sie sprechen von Willkür. Einige haben angekündigt, dass Wegerecht juristisch prüfen zu lassen. Aktuell sind die Zugänge aus der Wilhelm-Busch-Straße und der Fritz-Reuter-Straße noch offen, andere Straßen wie die Gerhart-Hauptmann-Straße, Wilhem-Raabe-Straße und Gerrit-Engelke-Straße sind dagegen gesperrt. Vielen Anliegern sind die Gründe für die Sperrungen nicht bekannt. „Wir sind nicht im Vorfeld informiert worden“, sagt ein Anwohner.

