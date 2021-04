Gehrden

Bürgermeister Cord Mittendorf hatte es vergangene Woche bereits geahnt. „Es ist eine Momentaufnahme, die wir nicht überbewerten sollten“, sagte er im Rat. Das Infektionsgeschehen sei nach wie vor besorgniserregend. Damals lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 51,5 – so niedrig wie in keiner anderen Kommune der Region.

Eine Woche später hat sich das Bild deutlich verändert. Am Donnerstag liegt der Inzidenzwert bei 122,3; er hat sich damit innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Am Mittwoch war er mit 77,2 angegeben worden. Zum Vergleich: Die aktuelle Inzidenz in der Region Hannover beträgt 157,8.

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag für Gehrden sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Aktuell sind 27 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Gehrdener gelten als genesen und fallen aus der Statistik heraus. Seit Beginn der Pandemie sind in Gehrden 507 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Von Dirk Wirausky